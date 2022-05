Computex 2022: Supermicro CEO Keynote informiert die Branche über IT-Gesamtlösungen, Green Computing und Unternehmensexpansion

Supermicro CEO-Keynote: „Bausteine des IT-Wachstums"

Der CEO von Supermicro, Charles Liang, stellt die neuesten Server- und Speicherprodukte vor, bittet die Industriepartner NVIDIA und Intel auf die Bühne, um über aktuelle Entwicklungen zu berichten, und stellt Echtzeit-Produktdemonstrationen vor. Herr Liang spricht darüber, wie KI und beschleunigtes Rechnen viele Branchen effizienter machen und eine bessere Gesundheitsversorgung und wissenschaftliche Forschung ermöglichen. Die Bedeutung von Building Block Solutions® ist die Grundlage für Supermicros breites Angebot an KI/GPU-, Server-, Storage- und Workstation-Lösungen, die Produkte mit den neuesten Technologien schneller auf den Markt bringen. Supermicros Plug-and-Play (PnP), die vollständige Multi-Rack-Cloud-Integration und getestete/validierte Konfigurationen, einschließlich flüssigkeitsgekühlter Optionen, gewährleisten eine schnellere und einfachere Inbetriebnahme im Rechenzentrum des Kunden. Außerdem setzt Supermicro den Ausbau seiner Produktionsstätten in den USA, Taiwan und anderen Ländern fort, um der steigenden Kundennachfrage gerecht zu werden.

Supermicro Virtueller Messestand

Zu den neuen Server-Architekturen von Supermicro gehören die Universal GPU und der Supermicro GrandTwin, die auf dem virtuellen Messestand vorgestellt werden. Außerdem werden SuperBlade®, SuperEdge und Workstations zu sehen sein. Viele Supermicro Systeme bieten die Wahl zwischen 3rd Gen Intel Xeon Scalable Prozessoren oder 3rd Gen AMD EPYC™ Prozessoren. Darüber hinaus wird eine breite Palette von für Anwendungen optimierten Servern erläutert, und Produktexperten stehen für Fragen zur Verfügung.

Supermicro auf der Computex Taipeh 2022

COMPUTEX-Hauptvortrag:

Zeit Tagesordnung Pressesprecher Mai 25, 2022 (Mi) (GMT + 8) 14:00 - 15:00 Uhr Vortragende Charles Liang, Gründer, CEO & Chairman, Supermicro

Informationen zu Super Micro Computer, Inc.

Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.

