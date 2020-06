Comscore continue d'investir dans les mesures d'audience vidéo en Europe en renouvelant ses partenariats

Avec le renouvellement de partenariats clés en Italie et en Suède, la société réaffirme sa volonté d'orienter ses activités dans la région vers les mesures d'audience TV et vidéo

RESTON, Virginie, 11 juin 2020 /PRNewswire/ -- Comscore (NASDAQ: SCOR), partenaire de confiance pour la planification, la monétisation et l'évaluation des médias sur l'ensemble des plateformes, a annoncé le renouvellement de deux partenariats clés en Europe avec l'intention de se centrer davantage sur les mesures d'audience TV et vidéo dans la région.

En Italie, le partenariat de Comscore avec Auditel, l'autorité indépendante de mesure de l'industrie de la télévision italienne, a été renouvelé et prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Cette prolongation s'inscrit dans la continuité du projet d'Auditel consistant à mesurer le contenu vidéo des diffuseurs TV sur tous les dispositifs numériques. Ce projet innovant de mesure numérique mené avec Auditel fournit des informations à la minute et couvre la totalité du contenu éditorial et publicitaire. Les capacités de mesure uniques permettent d'étudier l'ensemble du marché de la télévision italienne, des diffuseurs et des investisseurs publicitaires aux agences et centres de médias.

En Suède, Comscore a renouvelé et prolongé son partenariat avec MMS, l'organe de référence de l'industrie suédoise des médias pour la vidéo, jusqu'en mars 2023. Comscore et MMS travaillent en collaboration sur la mesure des vidéos en ligne depuis 2010, aidant les agences et les annonceurs de toute la Suède à comprendre et à quantifier la consommation et la portée des vidéos en ligne sur tous les dispositifs.

« Nous sommes ravis de poursuivre nos partenariats avec Auditel et MMS », a déclaré Guido Fambach, directeur général adjoint de Comscore pour les régions EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique) et APAC (Asie-Pacifique). « Alors que Comscore continue de développer ses capacités dans le domaine vidéo à l'échelle mondiale, il est essentiel pour nous de renforcer nos relations avec les principaux acteurs des grands marchés européens. »

À propos de Comscore

Comscore (NASDAQ : SCOR) est un partenaire de confiance pour la planification, la monétisation et l'évaluation des médias sur l'ensemble des plateformes. Grâce à des données couvrant le numérique, la télévision linéaire, les services audiovisuels en accès direct (OTT) et les entrées en salles de cinéma combinées à des observations avancées sur l'audience, Comscore permet aux acheteurs et vendeurs de médias de quantifier les comportements multiécrans et de prendre les bonnes décisions pour leur entreprise. Référence en matière de mesure d'audience de télévision numérique et linéaire et de publicité à grande échelle, Comscore est la nouvelle source indépendante vers laquelle se tourne le secteur pour obtenir des mesures multiplateformes fiables et complètes.

