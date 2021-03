Comscore développe des solutions de ciblage d'audience sans cookie pour l'Europe, en ajoutant des audiences prédictives basées sur le B2B

Comscore étend sa solution Predictive Audiences à encore plus de marchés européens et annonce un partenariat avec Eyeota

RESTON, Virginie, 2 mars 2021 /PRNewswire/ -- Comscore (NASDAQ : SCOR) est heureux d'annoncer l'expansion de ses capacités de Predictive Audiences sur encore plus de marchés européens, en plus des capacités actuelles disponibles au Royaume-Uni et en Allemagne. Cette capacité de ciblage sans cookie, sans précédent, permet aux annonceurs d'atteindre des audiences basées sur des comportements granulaires des consommateurs grâce à des signaux contextuels respectueux de la vie privée à partir de données B2B.

Suite au lancement de Predictive Audiences basé sur les données d'audience de CTV au Royaume-Uni et en Allemagne, Comscore est ravi d'étendre encore sa suite Activation. En combinant ses principales données de consommation des médias avec le deuxième plus grand crawler contextuel de l'industrie et une technologie de catégorisation intelligente, Comscore est capable de transformer les cibles du public en signaux contextuels respectueux de la vie privée. Grâce à l'ajout des données d'un nouveau partenariat avec Eyeota, les annonceurs peuvent désormais ajouter des données B2B pour atteindre des publics encore plus pertinents. De plus, des audiences sans cookie par âge et par sexe, basées sur les meilleures données démographiques de Comscore, sont maintenant disponibles pour le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie. Ces précieux publics sont disponibles dans les principaux DSP pour le ciblage contextuel pré-offre pour les contenus web, vidéo, CTV et podcast.

Dans le cadre du nouveau partenariat avec Eyeota, la principale plate-forme technologique d'audience permettant l'utilisation intelligente des données, cette solution sera la première à mettre sur le marché ses audiences B2B sans cookie. La riche histoire mondiale d'Eyeota et ses données d'audience granulaires contribueront à alimenter la prochaine génération d'audiences B2B sans cookie sur les marchés européens.

« Chez Comscore, nous innovons et nous nous développons en permanence pour rester à la pointe des tendances de l'industrie et pour permettre à nos clients de réussir sur un marché complexe et en constante évolution », a déclaré Guido Fambach, vice-président directeur EMEA et APAC, Comscore. « Nous sommes ravis d'établir des partenariats avec les meilleurs fournisseurs de données tels qu'Eyeota pour nous permettre de continuer à fournir à nos clients les solutions dont ils ont besoin. »

« Nous sommes ravis d'apporter une innovation sur les marchés européens », a déclaré Rachel Gantz, directrice générale des solutions d'activation chez Comscore. « Ce dernier ajout à notre suite Activation, qui comprend désormais des données B2B, apporte aux annonceurs européens des capacités avancées pour aider leurs clients à cibler précisément leur audience d'une manière contextuelle et adaptée à la RGPD. »

« Il est impératif pour nos clients que le passage à un environnement sans cookie ne perturbe pas les informations que nous sommes en mesure de fournir », a déclaré Norman Riveros, directeur technique d'Avid Media, qui fait partie de Dentsu Aegis Network. « Avec le lancement de Predictive Audiences de Comscore, nous sommes ravis d'atteindre leurs publics cibles sur la base de comportements granulaires des consommateurs afin qu'ils soient préparés à l'évolution du paysage de programmation. »

« Même si l'industrie évolue, le besoin permanent de données de qualité et de solutions de ciblage conformes à la vie privée reste primordial pour toute marque ou tout annonceur », a déclaré Howard Luks, directeur général d'Eyeota. « Nous sommes ravis d'activer notre empreinte européenne étendue et d'approfondir notre partenariat avec Comscore pour offrir une solution accessible et conviviale pour la publicité sans cookie. »

Cette expansion de Predictive Audiences marque la dernière amélioration des solutions sans cookie de Comscore au sein de la suite Comscore Activation, qui aide les annonceurs à atteindre des publics spécifiques, démographiques et comportementaux dans des contextes pertinents et sans danger pour la marque, sur les ordinateurs, les mobiles et la télévision connectée. Pour en savoir plus, consultez le site : https://www.comscore.com/Products/Activation ou contactez-nous aujourd'hui.

