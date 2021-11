Comscore s'associe à Xandr pour offrir un ciblage d'audience CTV sans cookie au Royaume-Uni et dans la région EMEA à grande échelle

La solution Predictive Audiences de Comscore, dont le brevet est en instance, est désormais disponible pour les annonceurs, les agences et les éditeurs au Royaume-Uni et dans la région EMEA par le biais de Xandr Curate

RESTON, Virginie, 23 novembre 2021 /PRNewswire/ -- Comscore (NASDAQ : SCOR) est heureux d'annoncer que ses clients du Royaume-Uni et de la région EMEA peuvent désormais accéder à Predictive Audiences de Comscore - la première solution de ciblage d'audience sans cookie et respectueuse de la vie privée de l'industrie, qui permet aux annonceurs d'atteindre des audiences basées sur des comportements granulaires grâce à des signaux contextuels respectueux de la vie privée et pilotés par l'IA - via Xandr Curate, un produit de Xandr, la société de publicité avancée d'AT&T.

Grâce à cette alliance, Predictive Audiences de Comscore est désormais disponible pour la région EMEA dans toutes les principales plateformes côté demande (DSP). Predictive Audiences permet aux marques d'atteindre de manière programmée des audiences très recherchées, basées sur la consommation de médias et les comportements d'achat sur le marché, sans utiliser de cookies sur les ordinateurs de bureau, les téléphones portables et les TVC. Grâce à sa capacité Predictive Audiences en instance de brevet, Comscore est en mesure de créer une passerelle entre les comportements déterministes de l'audience et les signaux contextuels, ce qui donne lieu à une solution de ciblage conforme au RGPD qui permet d'atteindre les KPI de la campagne à grande échelle.

Grâce à l'intégration des audiences prédictives de Comscore dans Xandr Curate, la plateforme en libre-service qui permet de vendre des lots d'inventaires sélectionnés de manière programmatique via des offres dans tous les principaux DSP en appuyant sur un bouton, il est encore plus facile de trouver des audiences en temps réel sur les écrans à grande échelle.

« Chez Comscore, nous innovons et nous nous développons en permanence pour rester à la pointe des tendances du secteur et donner à nos clients les moyens de réussir sur un marché complexe et en constante évolution » a déclaré Rachel Gantz, directrice générale de Activation Solutions, Comscore. « Les régions de l'EMEA et le Royaume-Uni en particulier ont réclamé des solutions respectueuses du RGPD qui permettent encore un ciblage d'audience de nouvelle génération à l'échelle de la TVC. Nous sommes ravis de nous associer à Xandr pour offrir ce service aux annonceurs du Royaume-Uni et de la région EMEA. »

« Nous sommes ravis de proposer Predictive Audiences de Comscore via Xandr Curate pour la région EMEA, ce qui permet à nos clients d'accéder à des solutions de ciblage d'audience de pointe et conformes au RGPD afin de garantir des performances optimales pour leurs campagnes publicitaires multi-écrans » a déclaré James Bird, directeur associé de la gestion des produits chez Xandr. « Predictive Audiences de Comscore nous aidera à aller encore plus loin en permettant à nos clients de trouver des audiences en temps réel sur les écrans à grande échelle. »

L'expansion de l'offre de Predictive Audiences constitue la dernière amélioration des solutions sans cookie de Comscore dans la suite d'activation de Comscore, qui aide les annonceurs à atteindre des groupes démographiques spécifiques et des cibles comportementales dans des contextes pertinents et sûrs pour la marque, sur les ordinateurs de bureau, les appareils mobiles et la TV connectée. Pour en savoir plus, visitez le site : https://www.comscore.com/Products/Activation ou contactez-nous dès aujourd'hui.

À propos de Comscore

Comscore (NASDAQ: SCOR) est un partenaire de confiance pour la planification, la monétisation et l'évaluation des médias sur l'ensemble des plateformes. Grâce à une empreinte de données qui combine des renseignements concernant le numérique, la télévision linéaire, l'OTT et les entrées en salles de cinéma avec des informations avancées sur l'audience, Comscore permet aux acheteurs et aux vendeurs de médias de quantifier les comportements multi-écrans et de prendre des décisions commerciales en toute confiance. Leader reconnu dans la mesure des audiences numériques et télévisuelles et de la publicité à grande échelle, Comscore est la source tierce de confiance du secteur pour une mesure multiplateforme fiable et complète.

À propos de Xandr

Unité commerciale d'AT&T, Xandr gère un marché mondial de la publicité premium. Notre plateforme technologique basée sur les données, qui englobe Xandr Invest et Xandr Monetize, optimise le retour sur investissement pour les acheteurs et les vendeurs. Depuis plus de 143 ans, AT&T utilise les données et la technologie pour informer et améliorer l'expérience du consommateur.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/327730/comScore_Logo.jpg

Related Links

www.comscore.com



SOURCE Comscore