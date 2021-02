Comscore y MediaMath se Asocian en LATAM para Lanzar un Targeting Contextual Programático para TV Conectada, Móvil y Desktop

RESTON, Va., 18 de febrero, 2021 /PRNewswire/ -- Comscore (NASDAQ: SCOR), un socio confiable para la planificación, transacción y evaluación de medios en las diferentes plataformas y MediaMath, una reconocida empresa independiente de tecnología publicitaria para marcas y agencias líderes, anunciaron recientemente su asociación para lanzar una solución de targeting contextual para TV Conectada (CTV), video, móvil y desktop que actualmente se encuentra disponible para Latinoamérica mediante la DSP (Demand-side Platform) de MediaMath.

Con esta asociación, Comscore y MediaMath ofrecen seguridad para la marca, sustentabilidad y targeting contextual relevante en español, portugués y más de 40 idiomas adicionales. Asimismo, Comscore brinda un targeting demográfico de edad y género libre de cookies en Brasil y México para colaborar con los anunciantes que buscan soluciones innovadoras con estas características para formatos desktop, móvil y CTV, y que les permitan priorizar la privacidad y la seguridad de la marca mientras alcanzan las demografías deseadas.

De la misma forma, esta herramienta contextual única para CTV y video utiliza reconocimiento visual cuadro por cuadro y procesamiento de audio segundo a segundo para brindar una categorización de todo el contenido. Estas capacidades empoderan a los anunciantes para hacer foco en contenido de CTV y video relevante en Latinoamérica de forma segura y valiosa.

Comscore les ofrece a los anunciantes las herramientas para ver más allá del targeting contextual existente: soluciones menos sofisticadas que pueden servir para limitar el alcance. Las soluciones tecnológicas permiten a las marcas identificar el contenido relevante y seguro para la marca sin excluir una categoría o género en su totalidad. Por ejemplo, un anunciante de bienes de consumo envasados (CPG) cuyo target son las familias puede enfocarse, dentro de un programa de noticias, en secciones que tengan que ver con actividades para realizar en casa y evitar el contenido que se relacione con problemas de salud o delitos violentos.

"A medida que las cookies de terceras partes se eliminan de forma gradual y los hábitos de consumo de medios cambian rápidamente, las marcas necesitan soluciones de targeting sofisticadas y escalables para poder alcanzar a sus consumidores y resguardar su privacidad y la seguridad de la marca", destacó Alejandro Fosk, vicepresidente senior de Comscore para América Latina. "Con el fin de hacer frente a este panorama de medios en constante evolución, nos entusiasma asociarnos con MediaMath para ofrecer una solución de targeting contextual para el mercado latinoamericano. Mediante el uso de la tecnología contextual única en su clase que provee Comscore, los anunciantes pueden priorizar la privacidad y la seguridad de la marca y al mismo tiempo llegar a las audiencias deseadas en el momento justo".

"En un mundo donde los usuarios consumen cada vez más noticias y contenido a través de CTV, MediaMath cumple con la eficiencia de la compra programática mediante un compromiso por brindar la transparencia y la seguridad que las marcas con total razón demandan," comenta Guillermo Abud, Vicepresidente Senior de Desarrollo de Negocios para América Latina y EE.UU. Multicultural. "Mediante el ecosistema de medios digital SOURCE ofrecemos a nuestros consumidores la confianza de una solución centrada en la privacidad y segura para la marca dentro de una cadena de medios direccionable y responsable. Nuestra asociación con Comscore posibilita un enfoque contextual sin precedentes para alcanzar a los consumidores en distintos canales y nos complace formar este vínculo que nos permitirá ofrecer esta solución al mercado."

"Los anunciantes necesitan soluciones de última generación para alcanzar a los consumidores una vez que las cookies desaparecen", indicó Aldo Tabe, Director Precision+ en Publicis Media. "La asociación entre Comscore y MediaMath es un hito importante para la región y permitirá a las marcas identificar el contenido CTV y de video relevante de forma que sea seguro para la marca y que al mismo tiempo posibilite hacer foco en un target mediante el uso de demografías libres de cookies en Brasil y México"

El lanzamiento de esta sociedad en América Latina marca el trabajo constante detrás de la solución Activation de Comscore, lo que permite a los anunciantes alcanzar demografías específicas y datos de comportamiento de audiencias de TV y OTT en contextos seguros para la marca y relevantes dentro de plataformas desktop, móviles y de TV Conectada. Para conocer más visite: https://www.comscore.com/Products/Activation o contáctenos hoy.

Acerca de Comscore

Comscore (NASDAQ: SCOR) es un socio confiable para la planificación, transacción y evaluación de medios en las distintas plataformas. Con un gran activo de datos que combina la inteligencia de visualización en digital, TV lineal, OTT y salas de cine con insights avanzados de audiencia, Comscore permite a los compradores y vendedores de medios cuantificar su comportamiento en múltiples pantallas y tomar decisiones certeras. Un líder probado en la medición de audiencias digitales y de televisión, así como también de la publicidad a escala, Comscore es la nueva fuente externa de la industria para una medición cross-platform confiable e integral. Para conocer más acerca de Comscore, visite www.comscore.com.

Acerca de MediaMath

MediaMath ayuda a las primeras marcas del mundo a brindar publicidad digital personalizada en todos los puntos de contacto conectados a internet. Más de 9500 especialistas en marketing en 42 países utilizan nuestra DSP a diario para lanzar, analizar y optimizar sus campañas de publicidad digital en formatos display, nativos, móvil, video, audio, digital out of home y formatos de TV avanzados. Fundada en 2007 y pionera en la publicidad programática, MediaMath fue reconocida como líder en el Gartner 2020 Magic Quadrant for Ad Tech y ganó como Best Account Support by a Technology Company por dos años consecutivos en los AdExchanger Awards.

MediaMath tomó la iniciativa y lidera los esfuerzos de la industria para crear una cadena de medios que sea 100% responsable, direccionable y consistente a través del ecosistema SOURCE. SOURCE, de MediaMath es una solución técnica y comercial para agencias, marcas, compañías tecnológicas y propietarios de contenido, diseñada para ofrecer herramientas sostenibles a largo plazo para una cadena de medios digitales transparente, con un inventario seguro para la marca y visible. MediaMath tiene oficinas en 15 ciudades del mundo y su casa central está ubicada en la ciudad de Nueva York. Para conocer más acerca de cómo MediaMath permite a los innovadores especialistas en marketing deslumbrar a sus clientes y ofrecer resultados comerciales reales, síguenos en @mediamath o visite www.mediamath.com.

