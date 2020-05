Comunicado ao mercado - Expansão Do Todos Pela Saúde

SÃO PAULO, 19 de maio de 2020 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. ("Companhia") comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral, em linha com o Fato Relevante divulgado em 13 de abril de 2020, que seus acionistas controladores realizaram doação no valor total de R$200 milhões ao Todos pela Saúde, cujo objetivo é combater o novo coronavírus e seus efeitos sobre a sociedade brasileira.

A Itaúsa – Investimentos Itaú S.A., controladora da Companhia, e seus acionistas controladores, as famílias Villela e Setubal doaram R$100 milhões e a família Moreira Salles, também controladora da Companhia, doou outros R$100 milhões.

A iniciativa do Todos pela Saúde foi criada em abril com a doação inicial de R$ 1 bilhão pela Companhia que, juntamente com seus controladores, quer ser parte da solução dessa grave crise.

Mais detalhes estão disponíveis no website https://www.todospelasaude.org/, onde é possível acompanhar todo o desenvolvimento do projeto, bem como realizar doações. A Companhia convida seus acionistas e todos que puderem a se juntar a esse esforço tão importante.

ALEXSANDRO BROEDEL

Diretor Executivo de Finanças e Relações com Investidores

Itaú Unibanco – Corporate Communication

(11) 5019-8880 / 8881

FONTE Itaú Unibanco Holding S.A.

