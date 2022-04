Comunicado ao Mercado - Itaú adquire participação minoritária na Orbia expandindo a sua atuação no agronegócio

SÃO PAULO , 18 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- O Itaú Unibanco Holding S.A. comunica aos seus acionistas e ao mercado em geral que celebrou, por meio de suas controladas, Investment Agreement and Other Covenants para aquisição, via aporte financeiro, de 12,82% do capital social da Rede Agro Fidelidade e Intermediação S.A. ("Orbia"), na qual as companhias Bayer S.A., Yara Brazil Fertilizantes S.A. e Bravium Comércio Ltda. já detêm participação.

A Orbia é uma plataforma que oferece ao produtor rural uma jornada completa dentro do universo digital, facilitando a atuação no campo desde o plantio até a comercialização de commodities. Atualmente, é o maior marketplace de agronegócio do Brasil, com destaque para insumos e outros serviços agrícolas. Lançada no fim de 2019, a empresa passou de R$ 200 milhões em vendas no primeiro ano de operação para um total de R$ 902 milhões no ano seguinte, em 2021. Para 2022, a perspectiva é de crescimento com alcance de R$ 3 bilhões em vendas.

Essa operação permitirá ao Itaú oferecer soluções de acesso ao crédito à base de clientes da Orbia com mais eficiência. Já a Orbia ampliará sua atuação no agronegócio, alcançando um novo patamar no acesso do crédito ao produtor.

Ao conectar diferentes produtos e serviços em uma mesma plataforma de fácil acesso ao produtor rural, a Orbia viabiliza um ambiente facilitador de negócios para seus clientes e parceiros.

As quatro companhias que serão acionistas da Orbia terão participação no Conselho de Administração, que operará de forma independente.

A conclusão da operação está sujeita à aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e do Banco Central do Brasil (BACEN).

