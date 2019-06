Comunicado de prensa conjunto de JHI Associates Inc. y Mid-Atlantic Oil & Gas Inc.

TORONTO, 3 de junio de 2019 /PRNewswire/ -- JHI Associates, Inc. ("JHI") y Mid-Atlantic Oil & Gas, Inc. ("MOGI") desean clarificar los pormenores relacionados con la concesión del bloque Canje en 2015. El bloque se concedió el 4 de marzo de 2015 a través del Acuerdo de Modelo de Producción estándar de Guyana, como declaración de registro. El pozo Liza-1, al lado del bloque Starboek, se consideraba un pozo de alto riesgo y no se empezó a perforar hasta que se firmó el permiso para el bloque Canje. Antes de esto, no había hallazgos en la zona litoral de Guyana. JHI y MOGI respetaron todas las leyes pertinentes cuando solicitaron el permiso para el bloque Canje.

Ni JHI ni MOGI han recibido solicitudes de información. Y no han recibido notificaciones de investigaciones pendientes relacionadas con la concesión del permiso para el bloque Canje. Ambas compañías apreciamos la oportunidad de discutir este asunto con representantes autorizados del Gobierno de Guyana en cualquier momento.

JHI y MOGI valoramos nuestra reputación como buenos ciudadanos corporativos y nos comprometemos con una operación abierta, cooperativa y transparente de nuestra empresa. Reconocemos la importancia de este recurso para la gente de Guyana y nos hacemos responsables del sondeo en busca de petróleo y gas en el litoral de Guyana.

Los fundadores de JHI, el Sr. John Cullen, y de MOGI, el Dr. Edris K. Dookie, cuentan con más de 20 años de experiencia en la exploración en búsqueda de petróleo y gas en el litoral de Guyana, ya que fundaron CGX Energy. En CGX ofrecieron un servicio excepcional a Guyana perforando varios pozos en el litoral y desempeñaron un papel fundamentan en la resolución exitosa de la disputa por fronteras marítimas con Surinam.

Cullen y Dookie trajeron un equipo técnico con más de 130 años de experiencia en exploración de petróleo en el litoral para la solicitud del permiso del bloque Canje, además de aportar capacidades financieras significativas basadas de éxitos de financiación exitosos en fondos por valor de 100 mil millones de dólares en proyectos de exploración de petróleo y gas en Guyana y otros lugares. JHI y MOGI cumplen con los requisitos que exige el gobierno de Guyana a los solicitantes de permisos en términos de experiencia técnica y capacidades financieras.

En nuestro sitio web encontrará información adicional relacionada con nuestra experiencia técnica y nuestras capacidades financieras www.jhiassociates.com.

Abajo encontrará un cronograma de los eventos relacionados con el permiso para Canje:

Las negociaciones del bloque Canje empezaron en marzo de 2013.

Se concedió el permiso para el bloque Canje el 4 de marzo de 2015.

El Liza-1 empezó a perforar el 5 de marzo de 2015. El 20 de mayo de 2015, se anunció que el pozo Liza-1 era "un hallazgo de importancia".

Antes del Liza-1 se habían perforado más de 40 pozos en la cuenca Guyana - Surinam y en ninguno se había encontrado cantidad comercial de petróleo o gas.

Para más información, visite nuestro sitio web en www.jhiassociates.com

