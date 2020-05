COMUNICADO:Takara Bio se asocia con AGC Biologics en la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19

- Takara Bio selecciona a AGC Biologics como fabricante de ADN plásmido intermediario para una vacuna contra la COVID-19 (SARS-CoV-2)

SEATTLE, 21 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, una organización global de desarrollo de contratos y fabricación (CDMO) para biofarmacéuticos, ha anunciado su asociación con Takara Bio. Las compañías se asociarán en la lucha contra la COVID-19 colaborando en una vacuna de ADN profiláctica, con AGC Biologics fabricando el ADN plásmido intermediario para la vacuna.

"Estamos trabajando duro en esta lucha contra la COVID-19", dijo el consejero delegado de Takara Bio, Koichi Nakao. "Estamos muy agradecidos del apoyo de AGC Biologics. Esta asociación nos ayudará a avanzar con seguridad y rapidez en el desarrollo de esta vacuna".

La vacuna se desarrollará según la experiencia en desarrollo de ADN plásmido de la Osaka University y AnGes, Inc.

"AGC Biologics está encantada de trabajar con Takara Bio en un proyecto que marcará una gran diferencia para innumerables personas", dijo el director empresarial de AGC Biologics, Mark Womack. "Nuestra organización está deseando unirse a Takara Bio para combatir con éxito esta amenaza global".

Con plantas de fabricación en Asia, Europa y Estados Unidos, AGC Biologics aporta décadas de experiencia como CDMO, incluyendo el suministro de mercado comercial con aprobaciones de PDMA, EMA y FDA. Para atender la demanda en rápido crecimiento de pDNA, AGC Biologics ofrece un historial de 10 años en producción de plásmidos comerciales y un enfoque altamente adaptable a todas las necesidades de plásmidos.

Acerca de Takara Bio:

Takara Bio Inc. comenzó como la unidad empresarial biomédica de Takara Shuzo Co., Ltd. (ahora Takara Holding Inc.). Basada en la misión de la compañía –contribuir a la salud de la humanidad mediante el desarrollo de biotecnologías revolucionarias como la terapia genética-, Takara Bio se centra en dos segmentos empresariales que utilizan su biotecnología y fomentan la expansión: la división Bioindustria, la base para las ganancias estables ofreciendo reactivos de investigación, instrumentos científicos, y varios servicios contratados para los investigadores de las ciencias de la vida en universidades y compañías de todo el mundo; y la división de terapia genética, el segmento que la compañía ve como la base para el crecimiento futuro desarrollando y comercializando terapias genéticas para el cáncer, etc. Takara Bio tiene dos servicios compatibles GMP/GCTP a gran escala, CGCP I y II (Center for Gene and Cell Processing), que desarrolla y fabrica productos como la medicina regenerativa y los biofarmacéuticos, y coopera en la producción de esta vacuna de ADN preventiva.

Acerca de AGC Biologics:

AGC Biologics es una organización líder de desarrollo de contratos y fabricación (CDMO) con un sólido compromiso para ofrecer el mayor nivel de servicio a nuestros clientes y socios. La compañía cuenta con más de 1000 empleados en todo el mundo en estos momentos. La exhaustiva red de AGC Biologics abarca tres continentes, con instalaciones compatibles con cGMP en Seattle, Washington; Copenhague, Dinamarca; Heidelberg, Alemania; y Chiba, Japón.

AGC Biologics ofrece mucha experiencia en el sector y servicios únicos personalizados para ampliación y fabricación cGMP de tratamientos basados en proteínas; desde producción mamífera y de microbios preclínica hasta comercial. Nuestras ofertas de servicios integrados incluyen el desarrollo de líneas celulares, desarrollo de bioprocesos, formulación, pruebas analíticas, desarrollo y conjugación de fármacos de anticuerpos, banco celular y almacenamiento, y expresión de proteínas, incluyendo nuestro sistema patentado de expresión CHEF1® para la producción de mamíferos.

Más información en www.agcbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

SOURCE AGC Biologics