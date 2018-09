Comunidade europeia do câncer de cabeça e pescoço une forças para compreender forma rara de neoplasia

BRUXELAS, 17 de setembro de 2018 /PRNewswire/ --

European Head and Neck Society abre sexta semana anual de conscientização com campanha Make Sense na Europa

A European Head and Neck Society (EHNS) anuncia hoje o início da sexta semana anual de conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço com a campanha Make Sense entre os dias 17 e 21 de setembro. Pacientes, médicos e defensores do tratamento do câncer de cabeça e pescoço se reunirão para levar ao conhecimento do público este tipo raro de câncer.

Equipes da Europa, do Brasil e da Coreia do Sul conscientizarão o público em relação a sintomas e sinais do câncer de cabeça e pescoço que nem sempre são reconhecidos, enfatizarão a importância do diagnóstico precoce e ressaltarão o benefício que os pacientes podem ter com diagnóstico e tratamento para uma vida mais longa. Estas serão as atividades da campanha:

Irreconhecível : uma campanha digital que chama atenção para os impactos físicos e psicológicos do câncer de cabeça e pescoço.

uma campanha digital que chama atenção para os impactos físicos e psicológicos do câncer de cabeça e pescoço. Fazendo as refeições fazerem sentido : um livro de receitas desenvolvido em uma parceria entre pessoas que tiveram câncer de cabeça e pescoço, médicos, nutricionistas e fonoaudiólogos. O livro conta com receitas nutritivas, experiências pessoais e conselhos para que os pacientes superem as dificuldades físicas e mentais da alimentação após o tratamento.

um livro de receitas desenvolvido em uma parceria entre pessoas que tiveram câncer de cabeça e pescoço, médicos, nutricionistas e fonoaudiólogos. O livro conta com receitas nutritivas, experiências pessoais e conselhos para que os pacientes superem as dificuldades físicas e mentais da alimentação após o tratamento. Clínicas diárias de diagnóstico precoce: nelas o público poderá fazer exames gratuitos para identificar o câncer de cabeça e pescoço e também obter informações sobre a doença.

"A campanha não teria o sucesso de hoje sem a dedicação das equipes locais em toda a Europa, Brasil e Coreia do Sul", admite o professor René Leemans, presidente do comitê de gestão da campanha Make Sense, docente e diretor de otorrinolaringologia e cirurgia de câncer de cabeça e pescoço do VU University Medical Centre em Amsterdã. "O empenho e a expertise que demonstraram tiveram um papel vital para elevar a conscientização sobre esta doença devastadora e, em última análise, para salvar vidas."

Além do livro de receitas, a campanha continua trabalhando em estreita colaboração com a nossa rede de pacientes para garantir que todas as atividades tenham foco em ajudá-los a superar este processo. Nesta semana, diversas atividades como palestras educacionais e atividades digitais serão realizadas por toda a Europa. Visite o site da Make Sense para ler um resumo completo das atividades que serão realizadas pela Europa e em outras regiões.

Sobre a campanha Make Sense

A campanha Make Sense é organizada pela European Head and Neck Society (EHNS) e tem o objetivo de elevar a conscientização sobre o câncer de cabeça e pescoço a fim de melhorar os resultados para os pacientes com a doença. A campanha trabalha por meio de:

educação em prol da prevenção da doença;

conscientização em relação aos sinais e sintomas da doença; e

incentivo à apresentação, ao diagnóstico e ao encaminhamento precoces.

A campanha Make Sense é apoiada pela Merck, pela Norgine e pela Bristol-Myers Squibb.

Sobre o câncer de cabeça e pescoço

Todo ano, quase 700 mil pessoas são diagnosticadas com câncer de cabeça e pescoço no mundo todo, sendo que metade delas não sobrevive por mais de cinco anos. No entanto, quando o diagnóstico é feito em fases iniciais, 80 a 90% dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço sobrevivem. Para obter mais informações, acesse http://www.makesensecampaign.eu.

Sobre a EHNS

A European Head and Neck Society (EHNS) é uma associação internacional sem fins lucrativos sediada na Bélgica. A EHNS é composta por sociedades nacionais e multinacionais e também por grupos de estudo associados voltados para a pesquisa, o treinamento e o tratamento do câncer de cabeça e pescoço em toda a Europa. A associação está aberta também a pessoas do resto do mundo. O intuito da EHNS é promover o intercâmbio de conhecimentos em todos os aspectos de doenças neoplásicas de cabeça e pescoço e os mais altos padrões de pesquisa, educação e treinamento em prol da prevenção de doenças e do atendimento ao paciente. Para obter mais informações, visite http://www.ehns.org.

