Comunidade Vinteconto - O popular marketplace Vinteconto vira rede social para freelancers livre de taxas

A nova proposta é reunir freelancers brasileiros em uma rede social de nicho para que divulguem seus serviços livres de taxas. O Vinteconto é um site popular que atrai uma grande quantidade de clientes diariamente.

RIO DE JANEIRO, 2 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Vinteconto anuncia a sua nova Comunidade com a proposta inovadora de ceder o popular espaço para que freelancers brasileiros possam divulgar o seu portfólio, livre de taxas, podendo ser contratados diretamente, sem custos para ele ou para o cliente.

A nova mudança permite que clientes potenciais contatem freelancers diretamente e que os próprios freelancers se proponham a oferecer soluções de pagamento seguras para os seus clientes.

A Comunidade Vinteconto completa 8 anos desde o seu lançamento e conta com meio Milhão de usuários em sua rede

"Nós sempre seremos o Vinteconto, o site onde se encontra serviços a preços fixos de baixo custo para que freelancers continuem a colaborar com empreendedores que possuem baixo capital inicial e muita vontade de dar vida à seus projetos, enquanto montam o seu próprio portfólio e sua reputação por meio de recomendações. O que muda é que não somos mais um marketplace que modera pagamentos, somos uma rede social, uma comunidade de freelancers" comenta a CEO da Vinteconto, Nicky Costa.

A nova proposta denominada COMUNIDADE VINTECONTO, funciona como uma rede social de nicho onde freelancers brasileiros que estão montando seus portfólios ofereçam seus serviços com os valores propostos no site. Os freelancers podem publicar suas próprias informações de contato, divulgar seus portfolios, continuar recebendo recomendações dos seus clientes para que desenvolvam a sua própria reputação online, gerando novas oportunidades.

"Nós recebíamos muitas reclamações sobre a taxa de moderação da Vinteconto, então decidimos remover este serviço, mantendo a comunidade. Somos uma família desde 2015, muitos encontraram suas principais fontes de renda neste site, não dá para separar uma família, entendemos que está difícil cobrar taxas com a situação econômica do país, mas também não queremos tirar o espaço, daí surgiu essa nova proposta. Vamos ceder o espaço e deixar os freelancers continuarem a ter o seu lugar online para atrair mais clientes. Nós montamos este site para ajudar aos freelancers brasileiros a ganhar uma renda extra quando a situação econômica do país estava ainda pior lá em 2015, não podemos desistir do espaço por que seria o mesmo que desistir da nossa comunidade, e isso não vai acontecer, como já citei acima, somos uma família, não dá pra separar assim. Recebemos muitos e-mails de carinho também que significam muito pra nós e que nos mantêm motivados", Orgulha-se Nicky.

Além do espaço, a Vinteconto já tem planos para oferecer diversas ferramentas úteis e gratuitas para a sua comunidade. "Nós também gostaríamos que a comunidade compartilhasse os seus trabalhos em uma galeria que vamos criar no site, com suas assinaturas e dados para contato, especialmente os freelancers criativos que oferecem serviços de design gráfico, criando uma mistura bonita de criações de diversos artistas presentes na comunidade", explica Nicky.

Quando o assunto é compra pela internet, a questão da segurança é sempre uma preocupação. Pensando nisso, na Vinteconto o cliente conta com um botão de denúncia para que informe ao time sobre qualquer atividade ilegal permitindo à Vinteconto tomar conhecimento do problema e eliminar usuários que pratiquem atividades fraudulentas na comunidade.

Vale lembrar que com o avanço da internet diversas soluções surgiram em relação a essa demanda. Há diversas plataformas de moderação disponíveis atualmente como o Pagseguro, o Mercado pago, o Paypal, etc.

Além disso, na Vinteconto o risco para o cliente é baixo devido ao valor dos serviços e, uma vez que tenha estabelecido uma parceria de confiança com o freelancer, o cliente poderá continuar a utilizar os seus serviços com mais tranquilidade. Muitos dos freelancers da Vinteconto também são donos de empresas e poderão introduzir seus serviços nos seus próprios sites e oferecer mais alternativas de pagamento, entre outras soluções.

Os clientes podem montar a sua própria rede de freelancers de confiança podendo contratá-los diversas vezes mais, sem nenhum custo adicional para ele ou para o freelancer, podendo sempre retornar ao mesmo site que possui uma vasta seleção de serviços com preços de R$20 a R$100 para criar novas parcerias.

A nova proposta da Vinteconto é parecida com a proposta da rede social internacional Behance que pertence à empresa Adobe e é bastante popular entre os freelancers de design gráfico. Com o diferencial de que a Vinteconto conta com uma categoria enorme de serviços e é dedicada somente aos profissionais e clientes brasileiros.

A Vinteconto agradece àqueles que divulgam a comunidade em diversas redes sociais como o Youtube, por exemplo, e conta com o apoio da comunidade de freelancers para que divulguem a rede social principalmente agora que se tornou totalmente livre de qualquer taxa para que continuemos a ter meios de manter o espaço em funcionamento.

