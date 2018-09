Comviva anuncia entrada na gestão de valor do cliente (CVM) de serviços bancários com plataforma de aprendizagem de máquina e inteligência artificial (IA)

NOVA DELHI, 25 de setembro de 2018 /PRNewswire/ --

Assina parceria com a Number Theory para reforçar sua solução CVM com capacidades de aprendizagem de máquina e IA de escala corporativa

A sinergia combinada das duas entidades ajudará os bancos a aumentarem o valor a partir de sua base de clientes de varejo

A Comviva, líder global no fornecimento de soluções de mobilidade, anunciou hoje sua entrada na gestão de valor do cliente (CVM) de serviços bancários com a assinatura de uma nova parceria com a Number Theory, uma firma de Inteligência Artificial e Gestão de Dados Empresariais. A parceria permite que a Comviva aprimore sua solução de marketing em tempo real MobiLytix[TM] com novas capacidades de aprendizagem de máquina e IA construídas na Plataforma AI @ Scale da Number Theory.

A parceria tem por objetivo combinar a plataforma habilitada para big data, multicanal e de gestão do valor do cliente (CVM) da Comviva com as capacidades de aprendizado de máquina e IA da Number Theory, capacitando os bancos para aumentarem o valor a partir de seus clientes através de interações contínuas, inteligentes e envolventes. A combinação de conhecimentos em tempo real e algoritmos de aprendizagem de máquina abrirão vários novos casos de utilização, os quais ajudarão a promover o programa de inovação dos bancos, facilitando a criação de experiências responsivas, personalizadas e impulsionadas pelo conhecimento.

Os bancos terão acesso a conhecimentos em tempo real, mas também a capacidade de usar estas informações para personalizar seus serviços, baseados na personalidade exclusiva dos clientes e seus atributos comportamentais e transacionais. A solução de marketing em tempo real MobiLytix[TM] juntamente com a Plataforma AI @ Scale darão aos bancos um entendimento mais profundo e holístico de seus clientes para satisfazer suas necessidades em constante evolução.

Falando na ocasião, Amit Sanyal, Vice-Presidente e Chefe Executivo de Soluções de Valor do Cliente da Comviva, disse, "Na atual economia digital, os bancos têm que prever as necessidades dos clientes e se envolver proativamente com eles para fornecer produtos e serviços que atendam tais necessidades. Estamos muito felizes por dizer que nossa plataforma de marketing em tempo real MobiLytix[TM] aprimorada, ajudará os bancos a se transformarem em entidades sempre conectadas e sempre envolvidas e, neste processo, aumentarem o envolvimento, a satisfação e as receitas dos clientes".

Falando na ocasião, Rajan Nagina, CEO da Number Theory, disse, "Os bancos têm um enorme reservatório de dados, o qual pode ajudá-los a aumentarem o valor a parir de seus clientes. A profunda especialização da Comviva na CVM, combinada com nossas capacidades de IA e aprendizagem de máquina permitirão que os bancos entendam exclusivamente cada cliente e criem um envolvimento contextual e personalizado, o que conduzirá a um envolvimento mais profundo do cliente e aumento na receita".

