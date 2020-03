Comviva cède sa participation dans TerraPay à Prime Ventures, Partech Partners et la Société financière internationales (IFC)

TerraPay lève 9,6 millions d'USD pour étendre ses activités

NEW DELHI, 3 mars 2020 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial des solutions de mobilité, a annoncé la cession de sa participation dans TerraPay , à un consortium d'investisseurs mondiaux. Le montant n'a pas été divulgué.

Prime Ventures et Partech Partners coinvestissent dans TerraPay, avec IFC , membre du Groupe de la Banque mondiale. Outre l'acquisition des actions de Comviva, les investisseurs injectent 9,6 millions d'USD supplémentaires dans TerraPay pour étendre ses activités.

TerraPay, une entreprise couvée par Comviva depuis 2015, fournit des services d'infrastructure de paiement aidant les personnes du monde entier à transférer des fonds de façon rapide, sûre et abordable. Pour ce faire, la société permet aux prestataires de services de paiement comme les banques, les opérateurs de téléphonie mobile, les opérateurs de transfert de fonds et d'autres fournisseurs de paiement, de se connecter instantanément les uns aux autres à un faible coût. Depuis son lancement en 2015, TerraPay a acquis plus de 25 licences pour opérer dans plus de 60 pays en Afrique, en Asie et en Europe et continue de s'étendre dans le monde entier.

Ambar Sur, le fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré : « Notre vocation est de réaliser l'intégration financière en rendant accessibles à tous les paiements nationaux, régionaux et mondiaux en temps réel. Nous sommes enchantés que ce soit validé par nos éminents investisseurs et nous avons hâte d'accélérer notre développement et d'atteindre la plupart des personnes mal desservies dans le monde dans les années qui viennent. »

Le nouveau consortium d'investisseurs permettra à TerraPay de mettre en œuvre sa stratégie visant à faire de ses opérations un pôle permettant des transactions transfrontalières interopérables, en temps réel, entre les opérateurs de télécommunications et de paiement mobile. Cela aidera TerraPay à amplifier ses services d'infrastructure de paiement pour compenser et régler plus rapidement les paiements internationaux, permettra des paiements instantanés sur les réseaux interopérables des opérateurs et supprimera un obstacle important pour les transferts vers les comptes d'argent mobile. En permettant le transfert électronique de fonds à faible coût, le projet accroîtra la part des transferts de fonds formels.

Manoranjan Mohapatra, le PDG de Comviva, a déclaré : « Nous nous attachons à cultiver de nouveaux modèles de start-up, ce qui constitue un élément essentiel de notre stratégie d'entreprise. Nous sommes fiers d'avoir participé aux progrès réalisés par TerraPay ces cinq dernières années. La ligne directrice de toutes nos incubations est de créer une valeur notable pour nos clients, notre communauté, nos actionnaires et nos employés. À travers l'initiative TerraPay, nous avons démontré notre capacité à incuber et à attirer d'éminents investisseurs. Les solutions où nous plaçons nos fonds doivent créer de la valeur pour Comviva, ou se développer par elles-mêmes pour réaliser leur vision du produit, tout en créant une valeur profitable aux actionnaires. La voie suivie par TerraPay s'inscrit dans le droit fil de cet objectif intrinsèque. »

« Le marché des transactions monétaires internationales a évolué rapidement ces dernières années. La modification du cadre législatif et réglementaire a freiné la croissance de TerraPay et a rendu impératif le retrait de Comviva. Nous avons pris la décision stratégique de céder l'activité de TerraPay et nous sommes convaincus que ce changement est dans l'intérêt de toutes les parties prenantes. Nous continuerons de prendre ce type d'initiatives stratégiques et à exploiter notre incubateur de start-up pour alimenter notre croissance future », a-t-il ajouté.

Pieter Welten, Partenaire de Prime Ventures, a déclaré : « Nous avons vu en TerraPay une brillante possibilité d'investissement. Piloté par une équipe directive solide et expérimentée, TerraPay occupe une place unique sur le marché et dispose d'un avantage concurrentiel durable grâce à des licences et des approbations réglementaires, une plateforme de paiement numérique d'envergure mondiale et un réseau de partenaires mondial. Notre placement permettra à l'entreprise de poursuivre son développement et de changer d'échelle. »

Paulo de Bolle, Directeur principal du Global Financial Institutions Group de l'IFC, a déclaré : « En ajoutant TerraPay au portefeuille florissant d'investissement dans les technologies financières de l'IFC, nous aidons l'entreprise à croître et à étendre ses activités, tout en contribuant à réduire les coûts et à rationaliser le processus d'envoi de fonds. Les technologies financières comme TerraPay jouent un rôle crucial pour augmenter l'intégration financière dans les marchés émergents. »

« Nous sommes absolument ravis d'unir nos efforts à ceux d'un groupe d'investisseurs d'exception et d'une admirable équipe pour la prochaine étape qui attend TerraPay », a déclaré Cyril Collon,

Partenaire général de Partech Africa. « Nous sommes impressionnés par la plateforme de pointe que les équipes de TerraPay ont développée. Elle jouera un rôle clé pour atteindre les objectifs d'interopérabilité, requis assurer une véritable intégration financière. Les retombées sur les clients finaux sont déjà immenses en termes de qualité de service, de fiabilité et de rapidité. »

L'histoire de TerraPay illustre la philosophie fondamentale de Comviva concernant les personnes. L'entreprise encourage constamment ses employés à cultiver de grandes et nouvelles idées et à aiguiser l'esprit de leadership et d'entreprise qui les anime. En tant que leader mondial, donner au monde des expériences numériques innovantes fait partie du grand dessein de Comviva.

TerraPay a été conseillé par l'équipe chargée des fusions et acquisitions de technologies financières de la banque d'investissement spécialisée Kempen & Co et par Van Doorne, un cabinet d'avocats basé aux Pays-Bas.

