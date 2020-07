Comviva classée comme fournisseur de pare-feu SMS de niveau 1 dans le rapport ROCCO sur les performances des pare-feu SMS en 2020

NEW DELHI, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Comviva, un leader mondial des solutions de mobilité, a été nommé fournisseur de pare-feu SMS de niveau 1 dans le récent rapport ROCCO sur les performances des pare-feux SMS, sur la base d'une enquête annuelle menée auprès de 131 opérateurs de réseaux mobiles dans 92 pays participant à cette étude unique menée axée sur les consommateurs. Ce rapport reflète la façon dont les fournisseurs de pare-feux SMS sont perçus par les opérateurs de réseaux mobiles selon les critères de performance, qui sont fondamentaux pour la prestation de services de pare-feu SMS. Comviva a reçu une note globale de 4,02 sur 5.

Comviva a été classée parmi les cinq meilleurs fournisseurs (sur 18), en se basant sur divers critères de performance tels que la fiabilité, le service à la clientèle, l'expertise technique, la réputation, le rapport qualité-prix, les services à valeur ajoutée, la qualité de service, la transparence et la flexibilité.

ROCCO a été surnommé le Michelin de l'industrie des télécommunications dans la mesure où il facilite la notation des vendeurs pour comprendre la qualité des vendeurs et des leaders du marché. Toutefois, ROCCO ne juge pas directement les vendeurs, mais aide les opérateurs de réseaux mobiles à les évaluer et à donner leur avis à propos de l'ensemble des vendeurs, créant ainsi une communauté d'échange d'informations et de conseils sur les décisions spécifiques importantes des vendeurs.

Le pare-feu de messagerie de Comviva est une solution de sécurité complète basée sur le réseau et le contenu. Il permet aux opérateurs de monétiser efficacement leur trafic d'application à personne (A2P) et de protéger leurs abonnés contre la mauvaise utilisation du mobile. Le pare-feu de messagerie protège également contre le spam et la fraude, arrête les fuites de revenus et réduit les efforts opérationnels des fournisseurs de télécommunications. En plus de fournir la plateforme, Comviva offre également des capacités en matière de conseils et d'opérations commerciales. Cela vise à garantir que la plateforme est exploitée, configurée et mise à jour avec une intelligence mondiale à tout moment.

Deshbandhu Bansal, Chief Operating Officer de la division Messaging Solutions chez Comviva, a déclaré :« Nous sommes ravis d'être répertoriés comme fournisseur de premier plan dans cette enquête annuelle de comparaison des pare-feu SMS, qui est le seul rapport axé sur la messagerie au monde. Nous sommes fiers que nos solutions de messagerie servent aujourd'hui à plus d'un milliard d'abonnés, toutes régions confondues. Il s'agit d'un formidable témoignage de nos offres de messagerie, puisque nos clients ORM nous ont données d'excellentes notes pour nos solides performances et notre leadership dans tous les paramètres. »

Jason Bryan, fondateur et président du groupe Rocco, a ajouté : « Investir dans des fournisseurs prend toujours une grande dimension, les ORM doivent réaliser des processus RFP, RFQ et de sélection qui prennent du temps et de l'énergie à l'écart de la monétisation des SMS. Ce rapport vise à donner des conseils à d'autres ORM qui pourraient aider les ORM qui n'ont pas encore décidé quel fournisseur choisir. Félicitations à Comviva pour avoir été l'un des fournisseurs les plus admirés dans ce domaine. »

Comviva a également été présentée comme un fournisseur clé dans le rapport sur les performances des fournisseurs de messagerie SMS ROCCO A2P 2019.

Pour accéder aux extraits du rapport ROCCO sur les performances du pare-feu SMS 2020, veuillez cliquer ici - CLIQUEZ

À propos de Comviva Technologies Limited

Comviva est le leader mondial des solutions de mobilité destinées aux activités de demain. La société est une filiale de Tech Mahindra et fait partie du groupe Mahindra, dont la valeur s'élève à 21 milliards de dollars. Son vaste portefeuille de solutions couvre les services financiers numériques, la gestion de la valeur client, la messagerie, la solution haut débit et les services de style de vie numérique. Elle permet aux fournisseurs de services d'améliorer l'expérience client, de rationaliser les coûts et d'accélérer la croissance des revenus. Les solutions de Comviva sont déployées par plus de 130 fournisseurs de services mobiles et institutions financières dans plus de 95 pays, et enrichissent la vie de plus de deux milliards de personnes afin d'offrir un avenir meilleur. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.mahindracomviva.com

