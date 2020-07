Comviva é considerada fornecedora de firewall para SMS de primeira linha no Relatório de desempenho de firewall para SMS da ROCCO 2020

NOVA DELI, 9 de julho de 2020 /PRNewswire/ -- A Comviva, líder mundial em soluções de mobilidade, foi considerada uma fornecedora de firewall para SMS de primeira linha (Tier 1) no recente Relatório de desempenho de firewall para SMS da ROCCO, com base em uma pesquisa anual com 131 operadoras de redes móveis de 92 países que participaram dessa exclusiva pesquisa voltada para o consumidor. O relatório reflete como os fornecedores de firewall para SMS são vistos pelas operadoras de redes móveis em relação aos critérios de desempenho, que são fundamentais para a prestação do serviço de firewall para SMS. A Comviva recebeu uma pontuação geral de 4,02, de um total de 5 pontos.

A Comviva ficou entre os cinco melhores fornecedores (de um total de 18 fornecedores), com base em vários critérios de desempenho, como confiabilidade, atendimento ao cliente, perícia técnica, reputação, valor pelo dinheiro, serviços com valor agregado, qualidade do serviço, transparência e flexibilidade.

A ROCCO já foi considerada a Michelin do setor de telecomunicações, pois facilita a classificação dos fornecedores, para compreender sua qualidade e conhecer os líderes do mercado. No entanto, a ROCCO não julga os fornecedores diretamente, mas facilita sua classificação por operadoras de redes móveis e emite opiniões sobre toda a base de fornecedores, criando uma comunidade para a troca de informações e conselhos sobre decisões específicas e importantes relativas a fornecedores.

O firewall para envio de mensagens da Comviva é uma rede abrangente e uma solução de segurança baseada em conteúdo. Ele permite que as operadoras monetizem efetivamente seu tráfico de "aplicativo para pessoa" (A2P) e protejam os assinantes contra o uso inadequado dos dados móveis. O firewall para envio de mensagens também protege contra spam e fraudes, detém o vazamento de receita e reduz o esforço operacional para prestadores de serviços de telecomunicação. Além da plataforma, a Comviva também oferece recursos relativos a operações e consultoria de negócios. Esses recursos foram desenvolvidos para assegurar que a plataforma seja operada, configurada e atualizada com inteligência global a todo momento.

Deshbandhu Bansal, diretor de operações para soluções de envio de mensagens da Comviva, afirmou: "Estamos muito felizes pelo título de fornecedor de primeira linha nessa pesquisa de referência anual sobre firewall para SMS, que é o único relatório voltado para o envio de mensagens do mundo. Estamos orgulhosos das nossas soluções para mensagens que, atualmente, atendem mais de 1 bilhão de assinantes no mundo todo. É um grande reconhecimento das nossas ofertas de envio de mensagens, pois as operadoras de redes móveis que são nossas clientes nos classificaram muito bem por nosso desempenho sólido e liderança em todos os parâmetros".

Jason Bryan, fundador e presidente do Rocco Group, afirmou: "Investir em fornecedores sempre exige um grande esforço; as operadoras de redes móveis precisam passar por solicitações de proposta, pedido de orçamento e processos seletivos, o que consome tempo e energia que poderiam ser dedicados à monetização de SMS. O objetivo desse relatório é oferecer opiniões de outras operadoras de redes móveis para auxiliar na decisão de qual fornecedor escolher. Parabéns à Comviva por ser uma das fornecedoras mais admiradas da área".

A Comviva também ficou entre os principais fornecedores no Relatório de desempenho de fornecedores de mensagens via SMS de A2P da ROCCO 2019.

Para acessar os excertos do Relatório de desempenho de firewall para SMS da ROCCO 2020, clique aqui - CLIQUE

Sobre a Comviva Technologies Limited

A Comviva é líder mundial em soluções de mobilidade para as empresas do futuro. A empresa é uma subsidiária da Tech Mahindra e faz parte do Mahindra Group, avaliado em US$ 21 bilhões. Sua ampla carteira de soluções inclui serviços financeiros digitais, gerenciamento de valor para o cliente, soluções de banda larga e envio de mensagens e serviços de estilo de vida digitais. Isso permite que os prestadores de serviços aprimorem a experiência do cliente, racionalizem custos e acelerem o aumento da receita. As soluções da Comviva já foram implantadas por mais de 130 prestadores de serviços móveis e instituições financeiras, em mais de 95 países, e enriquecem a vida de mais de dois bilhões de pessoas para proporcionar um futuro melhor. Para obter mais informações, acesse www.mahindracomviva.com

