Comviva figure parmi les 25 meilleurs lieux de travail pour les femmes en Inde en 2019

NEW DELHI, 17 septembre 2019 /PRNewswire/ --Comviva, leader mondial des solutions mobiles, a annoncé aujourd'hui qu'après avoir récemment obtenu la certification d'entreprise à titre de « Great Place to Work » (très bon lieu de travail), l'entreprise a été classée parmi les 25 meilleurs lieux de travail pour les femmes en Inde en 2019 par le Great Place to Work® Institute.

La reconnaissance accordée par Great Place to Work® est la « référence absolue » et l'une des reconnaissances de marque les plus prestigieuses et les plus fiables au monde à laquelle un employeur puisse aspirer. Comviva a obtenu cette reconnaissance pour avoir excellé dans les cinq dimensions qui permettent de fonder une culture de très grande confiance et de performances de pointe, à savoir l'équité, la crédibilité, le respect, la dignité et la camaraderie.

S'exprimant au sujet de cette réussite, Manoranjan (Mao) Mohapatra, président-directeur général de Comviva, a déclaré : « Nous sommes touchés par cette reconnaissance. Tout comme nous nous attachons à forger une culture axée sur la technologie et l'innovation, nous avons aussi pour philosophie bien ancrée la création d'un lieu de travail équitable et respectueux qui prospère grâce à la diversité. Nous nous efforçons constamment de créer des politiques et des programmes uniques à la pointe du secteur, qui peuvent renforcer l'accent que nous mettons sur l'innovation et le leadership technologique. Le rôle des femmes est crucial dans ce processus ».

Au cours de ses vingt ans d'existence, Comviva a bâti une culture dynamique qui évolue sans relâche pour répondre aux aspirations professionnelles et personnelles changeantes de son personnel, en particulier de la génération Z, qui représente une part importante de l'effectif futur. L'entreprise offre de multiples pratiques d'intégration du travail à la vie personnelle aux employés de Comviva, en particulier aux femmes. Travail à domicile, bureau satellite situé près de chez soi qui a été lancé ce mois-ci, multiples possibilités de travail flexible, frais de garde d'enfants pour les jeunes mamans, services de conciergerie, crèche dans les grands centres de développement, ainsi que conseils anonymes et coaching prodigué par des experts certifiés sont quelques-uns des nombreux programmes qui font de l'entreprise un lieu de travail passionnant et rassurant à la fois. Afin de garantir aux employés de rester en phase avec les compétences pointues, nous offrons à chacun un très grand nombre de possibilités de formation numérique et présentielle où ils peuvent se perfectionner. Nous leur permettons également de postuler en toute confidentialité à d'autres opportunités internes, notamment dans de nombreuses start-ups internes où Comviva joue le rôle d'incubateur. Bien que ces initiatives fonctionnent pour tous, l'entreprise redouble d'efforts spécifiques pour s'assurer que les programmes aident effectivement les femmes à s'épanouir et à réussir. »

S'exprimant sur cette reconnaissance prestigieuse, Sandyp Bhattacharya, directeur des ressources humaines de Comviva a déclaré : « C'est un moment épatant pour la grande famille Comviva ! Cela reflète toutes les années passées à faire ce qu'il faut pour étayer notre philosophie d'égalité et de simplicité et notre approche qui peut se résumer par 'nous sommes à vos côtés lorsque vous en avez besoin'. Nous avons toujours embauché et exigé le meilleur. Mais par le biais de nos programmes en faveur du personnel, nous avons aussi essayé assidûment de donner à chacun, en particulier aux femmes, le respect et la liberté de s'épanouir et d'accomplir ses tâches dans un environnement flexible et confortable pour que cela soit possible. Nous comptons bien donner l'espace nécessaire pour mettre l'accent sur 'soi', 'la famille' et 'le travail' et pour nous laisser nous occuper de 'ce qui n'est pas nécessaire'. C'est un tremplin qui force l'humilité et nous fait prendre de l'élan pour nous déployer commercialement et assurer le succès de notre personnel à l'avenir. »

