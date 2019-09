Comviva fue reconocida entre los 25 Mejores Lugares de India para el Trabajo Femenino 2019

NUEVA DELHI, 17 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- Comviva, el líder mundial en soluciones móviles, anunció en el día de hoy que tras haber sido recientemente certificada como una organización "Excelente para trabajar" (Great Place to Work), ahora acaba de ser reconocida entre los "25 Mejores Lugares de India para el Trabajo Femenino (India's Best Workplaces for Women) 2019" por el Instituto Great Place to Work®.

El reconocimiento de Great Place to Work® constituye un "Estándar de Oro" y uno de los más prestigiosos y creíbles reconocimientos a una marca de empleador a nivel mundial. Comviva se ganó este reconocimiento por sobresalir en las cinco dimensiones que conlleva el desarrollo de una cultura basada en un alto nivel de confianza y desempeño: Equidad, Credibilidad, Respeto, Orgullo y Camaradería.

Al comentar sobre el logro, Manoranjan (Mao) Mohapatra, director ejecutivo de Comviva, manifestó, "Nos sentimos honrados por este reconocimiento. Así como fomentamos una cultura impulsada por la tecnología y la innovación, la creación de un lugar de trabajo justo y respetuoso en el que florece la diversidad es también una filosofía arraigada. Nos esforzamos constantemente por crear políticas y programas exclusivos y líderes en el sector, que puedan fortalecer nuestro enfoque en la innovación y el liderazgo en tecnología. Para ello, el papel de las mujeres resulta fundamental."

A lo largo de sus dos décadas Comviva ha desarrollado una vibrante cultura que evoluciona constantemente para satisfacer las cambiantes aspiraciones profesionales y personales de su fuerza laboral, especialmente de la Gen Z, que constituye una parte muy importante de la fuerza laboral futura. La compañía proporciona a su personal –y particularmente al personal femenino- múltiples prácticas de integración entre la vida laboral y personal. Trabajar desde el hogar, una oficina satélite cercana al lugar de vivienda (lanzada este mes), múltiples opciones de trabajo flexible, cobertura de los costos de niñera para las nuevas madres, servicios de conserjería, guarderías en los principales centros de desarrollo y asesoramiento y orientación anónimos a cargo de expertos certificados, son algunos de los muchos programas que hacen de Comviva un lugar de trabajo interesante y reconfortante. Para ayudar a asegurar que los empleados se mantengan al día en lo que refiere a técnicas de vanguardia, a todos se les ofrecen abundantes oportunidades de capacitación digital y presencial para que se actualicen, además de permitirles aplicar confidencialmente a oportunidades internas alternativas que incluyen las múltiples start-ups internas que incuba Comviva de forma regular. Aunque estas iniciativas funcionan para todos, la organización hace esfuerzos específicos para asegurar que los programas ayuden realmente a las empleadas a prosperar y tener éxito.

Al referirse a este prestigioso premio, Sandyp Bhattacharya, director de personal de Comviva, afirmó "¡Este es un momento 'Wow' para los integrantes de Comviva! Llega como resultado de años de hacer las cosas bien para respaldar nuestra filosofía de igualdad, informalidad y el enfoque de 'estamos junto a ti cuando nos necesites'. Siempre hemos contratado y demandado lo mejor. Pero a través de nuestros programas para el personal también hemos tratado celosamente de ofrecer a todos –y especialmente a las mujeres- el respeto y la libertad para desarrollarse y desempeñarse en un ambiente confortable y flexible que permita que ello resulte factible. La idea es dar espacio para centrarse en 'uno mismo', 'la familia' y 'el trabajo'; dejando 'lo innecesario' a cargo nuestro. Se trata de un humilde pero importante paso en dirección a los futuros éxitos de la empresa y el personal".

Si desea conocer más detalles, comuníquese con:

Sundeep Mehta

Relaciones Públicas y Comunicaciones Corporativas

Comviva

Contacto: +91-124-481-9000

e-mail: pr@comviva.com

Logo- https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

FUENTE Comviva

SOURCE Comviva