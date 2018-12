Comviva lança a DSDP 2.0, plataforma de nova geração para prestação de serviços digitais para operadoras

NOVA DÉLI, 13 de dezembro de 2018 /PRNewswire/ --

Com recursos de inteligência artificial

Permite que as operadoras aproveitem as novas oportunidades de crescimento dos serviços digitais

Fornece microsserviços e arquitetura multiempresa pronta para a nuvem

A Comviva , líder mundial no fornecimento de soluções de mobilidade, anunciou hoje uma nova versão da sua plataforma de prestação de serviços digitais, a Digital Services Delivery Platform (DSDP 2.0) , que permite que as operadoras móveis forneçam muito mais do que apenas conectividade e aproveitem as novas oportunidades de crescimento no campo de serviços digitais.

Com o aumento da digitalização, muitos provedores de serviços estão assumindo o controle em termos de criação de valor, pois isso permitiu que se tornassem verdadeiros promotores da experiência digital, agilizando os serviços digitais dos seus parceiros. E, à medida que essa transformação se acelerar, uma estratégia centralizada garantirá que a transição dos serviços físicos para os digitais traga mais eficiência e mais oportunidades de receita para as operadoras. A DSDP 2.0 foi criada e desenvolvida tendo isso em mente e fornece uma estrutura robusta e ágil para a prestação de serviços digitais e inovação constante, reduzindo-se o OPEX e o CAPEX e o tempo para colocação no mercado.

Atul Madan, diretor de operações da divisão de soluções de estilo de vida móvel da Comviva disse, por ocasião do anúncio: "No mercado atual de telecomunicações, hipercompetitivo, a melhor opção para as operadoras é trabalhar com parceiros e promover novos negócios e serviços que tragam benefícios para todos. Essa é uma plataforma verdadeiramente preparada para o futuro dos serviços digitais e voltada às necessidades dos clientes, que estão em constante transformação, porque oferece as últimas novidades tecnológicas e uma grande variedade de recursos que ajudarão as operadoras a explorar e aproveitar as novas oportunidades que surgem com o mundo digital sem que sejam expostas a riscos ou a aumento de custos".

Além da gestão de API e fraude, conteúdo, serviços e dispositivos, a plataforma oferece novos recursos com inteligência artificial, inclusive reconhecimento de imagem e vídeo, moderação de vídeos e imagens, transcodificação de mídia, detecção de objetos, geração automática de metadados, NPL para interfaces de conversação, transliteração e tradução, conversão de texto em voz, e gestão de bancos de imagens.

Sua arquitetura multiempresa pronta para a nuvem, baseada em microsserviços e pronta para o futuro fornece uma interface de acesso baseada em função comum para acessar os variados recursos da plataforma, o que faz com que seja, sem dúvida, uma plataforma de "Capacidades como Serviço" ("Capabilities as a Service" – CaaS). Os microsserviços são disponibilizados na forma de APIs abertas para a utilização dessas capacidades da plataforma. Seu mecanismo de segurança com dois níveis de aprovação, vertical e horizontal, garante vários pontos de verificação antes que quaisquer mudanças sejam refletidas no sistema.

