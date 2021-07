Comviva lança a próxima geração de plataforma de pagamento e carteira digital - mobiquity® Pay X

NOVA DELI, 15 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- Comviva, líder global em soluções de mobilidade, anunciou hoje o lançamento da mobiquity® Pay X, sua plataforma de carteira digital e de pagamento de última geração. A mobiquity® Pay está entre as maiores plataformas de serviços financeiros digitais do mundo, impulsiona mais de 70 carteiras digitais e serviços de pagamento para mais de 130 milhões de consumidores e processa mais de 7 bilhões de transações, ultrapassando USD 130 bilhões anualmente em mais de 50 países.

Com sua plataforma mobiquity® Pay X de última geração, a Comviva aprimorou todos os aspectos da solução financeira digital, incluindo escalabilidade, implementação e tempo de lançamento mais rápidos no mercado, gerenciamento e experiência mais simples do ciclo de vida do usuário e segurança aprimorada.

Esta nova plataforma é totalmente construída com base em arquitetura de microsserviços com componentes totalmente independentes e reutilizáveis. A mobiquity® Pay X permitiu que as APIs abertas se integrassem facilmente a sistemas de terceiros e ao ecossistema financeiro ampliado. Para aprimorar a experiência do usuário, a plataforma agora oferece um aplicativo móvel amplamente reformulado para consumidores, agentes, comerciantes e outros usuários comerciais e oferece um avançado sistema de gerenciamento do usuário (UMS) que permite aos usuários administrativos gerenciar facilmente o ciclo de vida completo de consumidores, agentes, comerciantes e outros usuários comerciais de maneira integrada. Sua interface de usuário intuitiva, modelos predefinidos e feedback em tempo real ajudam a executar rapidamente as operações.

A nova plataforma fortalece significativamente a segurança com módulos robustos de autenticação e autorização. Ela oferece flexibilidade completa para configurar facilmente vários PINs, senhas e regras de acesso de acordo com os requisitos. Seus recursos avançados de gerenciamento de sessão ajudam a identificar todas as sessões e logins ativos de um usuário por meio de vários dispositivos, e toma medidas corretivas para evitar fraudes.

Ao comentar sobre o lançamento, Srinivas Nidugondi, vice-presidente executivo e diretor de crescimento e transformação da Comviva, disse: "A COVID acelerou significativamente o crescimento dos serviços financeiros digitais e todo o ecossistema financeiro está crescendo no ritmo mais rápido já visto. A demanda dos clientes e as prioridades de saúde pública estão impulsionando a adoção de pagamentos sem contato e nossa plataforma mobiquity® Pay X ajudará os provedores de serviços financeiros a ampliar suas carteiras digitais e seus serviços de pagamento de forma mais rápida e perfeita. Com esta nova plataforma, a Comviva automatizou completamente o processo de entrega de software, acelerando o tempo de lançamento no mercado."

A mobiquity® Pay X oferece um sistema de pedidos e pagamentos que dá aos consumidores uma visão unificada das transações realizadas por vários instrumentos de pagamento. Ela fornece rastreamento de ponta a ponta em todas as etapas da transação de pagamento. Também permite que os usuários administrativos visualizem o status das transações de pagamento e identifiquem transações incompletas e ambíguas para executar ações corretivas, como reembolso, para concluir o ciclo de pedido-pagamento.

O novo aplicativo móvel é construído usando as melhores práticas de design da categoria e possui recursos avançados, incluindo autorregistro, login biométrico, personalização de perfil, pagamento por meio de vários instrumentos (carteira pré-paga, cartão, conta bancária), transações favoritas, suporte em várias moedas, conversão de moeda, rastreamento de transações em tempo real, bônus por indicação, localizador de comerciante/agente, código QR dinâmico, e muito mais.

Com um sistema de monitoramento e alerta aprimorado, a mobiquity® Pay X agrega rapidamente registros do sistema e dados-chave de indicador de desempenho e oferece uma visualização em tempo real dos parâmetros operacionais críticos por meio de painéis visuais. Ela tem capacidade de gerenciamento proativo de desastres, identificando com antecedência violações de limite para aplicações críticas e parâmetros de sistema e notifica em tempo real para ações corretivas.

A Comviva pré-integrou a melhor tecnologia nas áreas de gestão financeira digital KYC e pessoal (PFM) para oferecer valor incomparável aos consumidores. Essas soluções pré-integradas, além de oferecer experiência aprimorada aos consumidores, também reduzem significativamente o custo e o tempo de lançamento no mercado, ao mesmo tempo em que lançam um serviço de carteira digital. A plataforma também oferece um sistema de gerenciamento de documentos que dá flexibilidade aos usuários de área administrativa para recuperar rapidamente os documentos KYC em um repositório centralizado para fins regulatórios e comerciais.

Entre em contato com:

Sundeep Mehta

Comviva

[email protected]

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

FONTE Comviva

SOURCE Comviva