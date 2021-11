Comviva lança plataforma de última geração BlueMarble para comércio digital e sistemas para negócios

NOVA DELHI, 2 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- A Comviva, líder global em soluções de mobilidade, anunciou hoje o lançamento de sua plataforma de última geração BlueMarble.

A nova BlueMarble é uma plataforma integrada de comércio digital, gestão de pedidos, atendimento ao cliente e gerenciamento de parceiros. Desenvolvida especificamente para provedores de serviços de comunicação (CSPs), é uma plataforma digital aberta e modular pronta para 5G, nativa da nuvem e baseada em microsserviços, que oferece agilidade de negócios, alto desempenho e flexibilidade para proporcionar, com rapidez, experiências e jornadas digitais personalizadas.

A BlueMarble da Comviva capacita os CSPs a atender a todos os tipos de clientes (consumidores e empresas, existentes e novos), todos os canais (assistidos, não assistidos, atuais e futuros), empresas atuantes em várias áreas e também a utilizar ativamente os ecossistemas dos parceiros. Com a nova BlueMarble, a Comviva oferece suporte durante todo o ciclo de vida digital do cliente, desde a identificação, compra, pedido e faturamento até pagamento e atendimento. A plataforma habilita os CSPs a terem acesso ativo a novas fontes de receita, ao mesmo tempo que acelera o tempo de lançamento e monetiza novas linhas de negócios, como 5G, aplicativos em nuvem, IoT e serviços virtualizados.

Ao discursar na ocasião, Manoranjan (Mao) Mohapatra, CEO da Comviva, disse: "Estamos elevando significativamente o padrão digital com nossa solução BlueMarble de última geração. Atualmente, as fronteiras do setor estão indefinidas e os provedores de serviços de comunicação estão concorrendo com as empresas digitais nativas em vários níveis. A nova solução BlueMarble representa uma grande mudança ascendente e apresentará muitas novas oportunidades para os CSPs nesta era 5G, impulsionada pela inovação e agilidade. Isso ajudará as empresas a lançar novos produtos com maior rapidez, aumentar a receita, expandir os ecossistemas de parceiros e oferecer aos clientes experiências de classe mundial."

"Estamos intensamente focados no cliente, em nossos roteiros de produtos, nos engajamentos liderados por consultoria e na defesa do cliente. A nova solução BlueMarble oferece às empresas uma flexibilidade imensa e opções tecnológicas, ao impulsionar a abertura e a interoperabilidade", complementou Mohapatra.

Com a nova BlueMarble, a Comviva apresentou uma proposta extremamente sólida para os CSPs impulsionarem sua jornada de transformação digital. A solução foi desenvolvida pensando na modularidade, permitindo uma abordagem em fases para adicionar recursos digitais. Os microsserviços oferecem agilidade para introduzir novos recursos e serviços com rapidez, sem afetar o restante dos elementos.

A solução BlueMarble da Comviva foi premiada com Platinum Badge pelo TM Forum for Open APIs Conformance. As APIs abertas permitem que as empresas monetizem e lancem serviços integrados, de forma rápida e contínua.

