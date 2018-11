Comviva MobiLytix™ IRIS bei COAIs Indian Mobile Congress in der Kategorie ‚Innovative Telecom Solution' des Jahres mit Aegis Graham Bell Award ausgezeichnet

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/721519/Comviva_Logo.jpg )

Die zweite Ausgabe des India Mobile Congress 2018 wurde gemeinsam vom indischen Department of Telecommunications (DoT) und der Cellular Operators Association of India (COAI) in Indien ausgerichtet. Die Sieger wurden am Freitag, den 26. Oktober im Rahmen einer glanzvollen Preisverleihung in Neu-Delhi von Shri Manoj Sinha, indischer Staatsminister für Kommunikation (abgetrennt) und Eisenbahn, geehrt.

MobiLytix™ IRIS unterstützt Umsatzwachstum und Profitabilität, indem es die Einzelhändler und Kunden eines Kommunikationsdienstleisters beim Verkauf von Prepaid-Guthaben und Servicepaketen aufeinander abstimmt. IRIS nutzt fundierte Erkenntnisse über Kunden und Vertriebswege, um in Kombination mit Echtzeittransaktionen auf beiden Seiten Mehrwert zu schaffen. Kunden erhalten maßgeschneiderte Angebote, während Einzelhändler für jeden Verkaufserfolg durch inkrementelle Provisionen und Punkte belohnt werden.

Manoranjan 'Mao' Mohapatra, Chief Executive Officer von Comviva, kommentierte: "Comviva hat sich bei der Preisvergabe gegen starke Wettbewerber durchgesetzt. Damit unterstreichen wir unsere Führungsposition als Innovationstreiber des Sektors. Wir beweisen damit, dass wir robuste Lösungen als Antwort auf lokalisierte Marktbedürfnisse und -anforderungen haben. Wir werden auch in Zukunft in solche Technologien investieren und Lösungen für unterschiedliche Marktanforderungen entwickeln."

Amit Sanyal, VP & Executive Head - Consumer Value Solutions bei Comviva, ergänzte: "Wir freuen uns außerordentlich über diesen Preis für das Leistungsspektrum von MobiLytix[TM]. Damit unterstützen wie die Innovationsarbeit auf Basis neuer Markttrends und -bedürfnisse. Im digitalen Zeitalter haben Organisationen riesige Datenmengen angesammelt, die sich für die kontextorientierte und personalisierte Kundenkommunikation nutzen lassen. Wir blicken mit Spannung auf die Perspektiven und die Weiterentwicklung unserer MobiLytix™ -Plattform mit neuen Machine Learning und KI-Leistungsmerkmalen, um das Customer Engagement zu optimieren und die inkrementellen Erträge zu steigern."