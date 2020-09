Comviva reçoit la certification de fournisseur de services de jetons émetteur (I-TSP) de Visa

- Certification pour la solution de paiement mobile sans contact reposant sur la technologie HCE et la tokénisation

NEW DELHI, 10 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Comviva , chef de file mondial des solutions financières numériques, a annoncé aujourd'hui avoir été certifié par Visa en tant que fournisseur de services de jetons émetteur (I-TSP). En juin 2017, Visa avait déjà certifié Comviva en tant que fournisseur de services de jetons demandeur (TR-TSP). Les certifications I-TSP et TR-TSP de Visa concernent la plateforme mobiquity® de Comviva qui exploite la technologie HCE (Host Card Emulation, émulation de cartes hébergées) et la tokénisation afin d'offrir aux consommateurs un paiement mobile sans contact rapide, sécurisé, fluide et pratique. Grâce à la technologie HCE, le consommateur peut avoir sur son téléphone mobile une version numérique de sa carte de crédit ou de débit, et effectuer un paiement aux terminaux de point de vente certifiés payWave/payPass en approchant le téléphone du terminal. La tokénisation masque les détails de la carte afin de garantir que les paiements sont exécutés de manière sécurisée.

Les paiements par carte numérique, comme les paiements en ligne, les paiements mobiles « approcher pour payer » au point de vente marchand et les paiements dans l'application, se multiplient rapidement, tout comme le besoin de sécuriser davantage les transactions. Les services de tokénisation tels que Visa Token Service (VTS) sécurisent les transactions par carte en remplaçant les détails sensibles de la carte par un identifiant numérique unique appelé « token » ou « jeton ». Le token permet de traiter le paiement sans exposer les détails réels de la carte.

Visa accélère l'adoption des paiements numériques sécurisés au moyen de la tokénisation, en permettant aux tiers partenaires approuvés, appelés fournisseurs de services de jetons (TSP), d'offrir un accès au service VTS (Visa Token Service). Les TSP sont connectés au VTS et aident les demandeurs de jetons (TR), notamment les entités comme les portefeuilles numériques, les applications de paiement numérique, les facilitateurs de paiements et les commerçants, à permettre les paiements tokénisés. Comviva est un TSP certifié par Visa. Il existe deux types de TSP : TSP demandeur de jetons (TR-TSP) et TSP émetteur (I-TSP). Le TR-TSP permet aux demandeurs de jetons de développer des solutions de paiement numérique en mettant à profit le VTS. L'I-TSP offre des solutions destinées aux institutions financières en participant aux services de paiement numérique des demandeurs de jetons. La plateforme mobiquity® de Comviva offre maintenant des solutions TR-TSP et I-TSP certifiées pour une utilisation avec le VTS.

Exprimant son plaisir à recevoir la certification, Srinivas Nidugondi, vice-président directeur et directeur d'exploitation, Solutions financières mobiles chez Comviva, a déclaré « Nous sommes heureux de remplir toutes les exigences d'évaluation du programme Visa Ready TSP et d'obtenir la certification I-TSP. Grâce aux certifications I-TSP et TR-TSP, mobiquity® peut désormais offrir aux banques émettrices, aux institutions financières et aux fournisseurs de portefeuilles numériques tiers une solution complète de paiement mobile sans contact reposant sur la technologie HCE et la tokénisation. Nous tenons à remercier Visa pour son soutien et pour nous donner l'occasion de participer à son programme TSP. »

« Les paiements sans contact « approcher pour payer » sont hygiéniques et sûrs, et sont donc de plus en plus populaires en ces temps de pandémie », a-t-il ajouté.

La solution HCE et de tokénization mobiquity® de Comviva a été déployée par plusieurs banques et émetteurs de cartes à l'échelle mondiale. SBI Card, l'un des principaux émetteurs de cartes de crédit en Inde, a déployé la solution HCE et de tokénization mobiquity® en octobre 2019, afin d'offrir le service de paiement mobile sans contact SBI Card Pay .

Remarque : mobiquity® est une marque déposée en Inde seulement

Contact presse :

Sundeep Mehta

Courrier électronique : [email protected]

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/995982/Comviva_Logo.jpg

SOURCE Comviva