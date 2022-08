Comviva reçoit la certification de Mastercard pour les paiements basés sur le cloud

NEW DELHI, 3 août 2022 /PRNewswire/ -- Comviva , le leader mondial des solutions financières numériques, a été certifié par Mastercard en tant que fournisseur de services de jetons demandeur (TR-TSP) pour les paiements basés sur le cloud de Mastercard ( MCBP ) y compris les paiements numériques à distance sécurisés ( DSRP ). Comviva a également reçu la certification de sécurité d'EMVCo pour les paiements mobiles basés sur logiciel ( SBMP ). Ces certifications pour la plateforme mobiquity® de Comviva s'appuient sur la « tokenisation » et l'émulation de cartes hébergées (HCE) pour offrir des paiements sans contact sécurisés en magasin ainsi que des paiements à distance dans l'application.

Les paiements par carte numérique, comme les paiements mobiles « approcher pour payer » au point de vente marchand et les paiements dans l'application, se multiplient rapidement, d'où la nécessité de sécuriser davantage les transactions. Mastercard accélère l'adoption des paiements numériques grâce à Tokenization through MCBP, une solution logicielle sécurisée et évolutive développée pour numériser les identifiants des cartes et permettre les transactions de paiement à distance et sans contact.

La plateforme mobiquity® de Comviva, certifiée pour MCBP, offre de multiples cas d'utilisation de paiements par carte tels que les paiements « approcher pour payer », les paiements par code QR et les paiements dans l'application. La fonction « approcher pour payer » s'appuie sur la technologie HCE, qui permet aux consommateurs de créer une version numérique de la carte de crédit ou de débit dans leur téléphone mobile, et effectuer un paiement aux terminaux de point de vente Communication en champ proche (NFC) pour effectuer des paiements sans contact. Les services de tokénisation sécurisent les transactions par carte, dans la mesure où ils remplacent les détails sensibles de la carte par un identifiant numérique unique appelé « token » ou « jeton » pendant le traitement de la transaction par carte.

La solution « approcher pour payer » proposée par la plateforme mobiquity® a satisfait à toutes les exigences fixées par EMVCo dans le cadre de la certification de sécurité SMBP, garantissant ainsi une sécurité fiable.

La plateforme mobiquity® a également été certifiée pour DSRP, une technologie Mastercard qui permet des transactions sécurisées pour les paiements à distance effectués avec des cartes Mastercard. Les cas d'utilisation de la technologie DSRP comprennent les paiements par code QR et les paiements dans l'application.

Harish Babu SN, vice-président de la livraison commerciale pour l'Asie du Sud chez Mastercard a déclaré, « Si l'augmentation exponentielle de l'utilisation des paiements numériques au cours des deux dernières années a rendu le traitement des transactions plus facile et plus pratique pour les utilisateurs, elle a également entraîné une hausse significative de la fraude en ligne dans le monde entier. Dans ce contexte, Mastercard est ravie de soutenir Comviva dans ses efforts visant à protéger l'écosystème des paiements numériques grâce à la certification par la technologie DSRP et MCBP de Mastercard qui permettra de tokeniser et de sécuriser les identifiants de carte sur toutes les plateformes numériques. »

Omkar Mukund Nayak, vice-président et responsable de la gestion des produits, Solutions financières numériques chez Comviva a déclaré : « La sécurité des données est devenue la priorité absolue de toute entreprise à la recherche d'une plateforme de paiement. Nous sommes ravis de recevoir les certifications MCBP, DSRP et EMVCo SBMP et nous remercions Mastercard pour son soutien. Face à l'accélération de l'adoption du numérique, nos clients peuvent être doublement confiants dans la sécurité et la sûreté de nos informations. »

« Notre plateforme mobiquity® permet aux banques émettrices de répondre aux besoins des clients en lançant rapidement des services de paiement sécurisés. Auparavant, les déploiements de la solution « approcher pour payer » de la plateforme mobiquity® étaient certifiés par Mastercard. Maintenant, avec la certification du SDK du produit de tokenisation mobiquity®, les banques émettrices ne seront pas obligées de passer par le processus de certification MCBP, ce qui permettra de réduire considérablement le temps de lancement du service de paiement par carte sans contact », a ajouté M. Omkar.

