Comviva remporte trois prix aux CMO Asia Awards 2018

Comviva, le chef de file mondial en solutions de mobilité, a annoncé aujourd'hui avoir remporté trois prix à la 9[e] édition des CMO Asia Awards qui s'est tenue récemment à Singapour. La société a gagné les récompenses des catégories « Meilleure campagne numérique intégrée », « Meilleure utilisation des médias sociaux en marketing » et « Marque d'excellence dans le secteur des services de télécommunications ».

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/721519/Comviva_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/728792/CMO_Asia_Award.jpg )

La campagne de marketing homogène de Comviva « A decade of transforming lives » a joué un rôle crucial dans le positionnement de la société en tant que chef de file dans l'environnement du financement mobile à la fois en ligne et hors ligne. La campagne a exploité les médias hors ligne comme les canaux numériques tels que LinkedIn, Twitter, Facebook et YouTube pour assurer sa position dominante dans le monde des solutions financières mobiles, obtenant d'importantes pistes et téléchargements d'études de cas. Deux des prix ont été remportés par la campagne - la « Meilleure campagne numérique intégrée » et la « Meilleure utilisation des médias sociaux en marketing ». Le troisième prix a été obtenu par Comviva dans la catégorie « Marque d'excellence dans le secteur des services de télécommunications » pour ses initiatives de marketing de contenu de l'année 2017. L'objectif de la stratégie de marketing de contenu déployée et remaniée sur un an était de mettre à profit le marketing de contenu de manière optimale pour positionner Comviva en tant que chef de file éclairé dans ses domaines de compétence.

Rajat Dayal, vice-président Marketing chez Comviva a déclaré à cette occasion : « C'est un immense privilège pour nous d'obtenir une distinction internationale aussi prestigieuse. Ces prix marquent en effet une véritable reconnaissance des campagnes novatrices de Comviva visant à atteindre l'excellence dans le domaine du marketing et de l'image de marque ».

Les 9[e] CMO Asia Awards constituent un forum de qualité qui réunit des responsables marketing, dépositaires de marque, publicitaires et créatifs d'élite. Le programme offre à des professionnels, des agences et des consultants marketing de premier plan un environnement intime pour saluer et récompenser l'excellence. Ces prix réunissent les meilleurs professionnels du secteur ayant apporté des contributions exceptionnelles à la communauté de la création d'image de marque et du marketing. Ils ont pour but de récompenser les meilleurs acteurs du secteur et de rehausser leur prestige.

Pour toute question, veuillez contacter :



Sundeep Mehta



RP & Communication d'entreprise



Comviva Technologies Ltd.



Contact : +91-124-481-9000



Courriel : pr@mahindracomviva.com