Con dobles circulaciones, Guangzhou toma la delantera en crecimiento de calidad

GUANGZHOU, China, 23 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- La conferencia "Entendiendo a China 2020", una de las plataformas más influyentes para que el mundo se informe sobre la estrategia de desarrollo de China, tuvo su cierre el 22 de noviembre en Guangzhou. Es la segunda vez que el evento se realiza en Guangzhou, lo que convierte a la ciudad en una ventana importante por la cual observar la nueva trayectoria de China hacia la modernización.

Para entender a China hay que comenzar por conocer bien las ciudades chinas. En la conferencia de este año, Guangzhou, una ciudad histórica con una nueva vitalidad y un ímpetu renovado que emerge como una megaciudad, capturó la atención de todos los presentes, muchos de los cuales esperan aprender de su experiencia al avanzar hacia el desarrollo.

En la conferencia, delegados locales y del exterior remarcaron la adaptabilidad inspiradora de Guangzhou, marcada por su conectividad orientada a la sinergia con Shenzhen, el impulso de revitalización urbana en su función integral, su atractivo cultural, su entorno de servicios y de negocios globales y los esfuerzos de calidad acelerados de la ciudad para promover el objetivo provincial de desarrollo coordinado con el delta del río de las Perlas como su motor impulsor, las zonas de la costa este y oeste de Guangdong como nuevos polos de crecimiento y la zona montañosa del norte como zona de desarrollo ecológico.

Funcionarios de Guangzhou comentaron que la ciudad aprovecharía nuevas oportunidades para afianzar la transformación y las mejoras y convertir al impacto negativo de la pandemia en un nuevo impulso para la transformación económica, a fin de apoyar el crecimiento económico de calidad.

Frente a la pandemia y la compleja situación económica, Guangzhou, como centro internacional de negocios y comercio, está reformando su paradigma de desarrollo al explorar nuevas oportunidades para asegurar sus ventajas, áreas de desarrollo e impulsores de crecimiento. Esta ciudad histórica del comercio está haciendo todos los esfuerzos posibles con gran valor y eficiencia para revitalizarse y ayudar a crear una vida diaria feliz y próspera para sus residentes.

Li Junru, vicepresidente ejecutivo del Instituto para Estrategias de Innovación y Desarrollo de China, expresó en la conferencia sus altas expectativas para la ciudad. Señaló que, históricamente, el rejuvenecimiento nacional de China tiene su origen en Guangzhou y que los cambios de la ciudad reflejan el desarrollo del país. "El desplazamiento del centro económico de China hacia el sur y el progreso logrado al desarrollar la Gran Área de la Bahía de Guangdong, Hong Kong y Macao están brindando un espacio mayor para el desarrollo", agregó Li.

La visión de Li se puede probar con estadísticas económicas y logros tangibles. Los datos para los primeros tres trimestres del año muestran que las cifras de múltiples indicadores del crecimiento de Guangzhou, que incluyen el PIB regional, han pasado de ser negativas a positivas, con un incremento anual del 1,0 % y, en particular, un aumento del 7,9 % interanual en el tercer trimestre, con siete puntos porcentuales de aumento respecto al segundo trimestre.

"La recuperación económica de Guangzhou está cobrando impulso, con una producción que sigue en aumento para hacer frente a una mayor demanda. Los nuevos impulsores de crecimiento se mantienen firmes, el sustento de los pobladores está resguardado y los indicadores líderes siguen mejorando hacia terreno positivo o logrando nuevos récords desde el brote de la epidemia", afirmó Feng Jun, jefe adjunto de la Oficina de Estadísticas de Guangzhou.

"Como pionera en la reforma y la apertura, Guangzhou funciona como una ventana para que el resto del mundo conozca la tarea de China. Y esta ciudad milenaria ahora se está renovando. Entender cómo esta ciudad afronta la regeneración urbana es una clave para comprender a China", afirmó durante la conferencia Zheng Yongnian, decano del Instituto Avanzado de Estudios de la China Global y Contemporánea, de la Universidad China de Hong Kong en Shenzhen.

A medida que se logra poner al coronavirus bajo control, China y sus ciudades regresan a su ajetreo normal. En esta transición crítica, Guangzhou, una ciudad plena de historia y vitalidad, vuelve una vez más a facilitar la comprensión de este país por medio de la conferencia "Entendiendo a China".

FUENTE The Organizing Committee of the Understanding China Conference 2020 (Guangzhou)

SOURCE The Organizing Committee of the Understanding China Conference 2020 (Guangzhou)