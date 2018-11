Con el pronóstico de El Niño este invierno, Allstate presenta las 200 ciudades más seguras para conducir en condiciones de lluvia o nieve

acerca de un invierno más lluvioso de lo habitual

NORTHBROOK, Illinois, 14 de noviembre de 2018 Esta segunda entrega del America's Best Drivers Report de 2018, presentada hoy, clasifica a las 200 ciudades más grandes del país para determinar cuáles tienen los conductores más seguros durante condiciones de lluvia. Este año el primer lugar es para Brownsville, Texas, y así vuelve a tener este honor luego de haberlo obtenido dos años atrás y de haber quedado en segundo lugar el año pasado.

"Quizás sorprenda el hecho de que, incluso en temperaturas más cálidas, el tiempo invernal puede crear condiciones peligrosas de conducción. Por lo tanto, es sumamente importante estar atento al volante y ser consciente de la manera en que la lluvia y la nieve impacta a las carreteras", señala Ken Rosen, jefe de reclamos de Allstate. "Allstate presenta el America's Best Drivers Report todos los años para enfatizar la importancia de la conducción segura. Celebrando a las ciudades más seguras para conducir y tenderles una mano a las ciudades con una posición más baja, queremos ayudar a los estadounidenses a protegerse a sí mismos antes de ponerse tras el volante durante los días festivos y, ultimadamente, ayudar a salvar vidas".

Estas clasificaciones sobre las ciudades más seguras para conducir en condiciones de lluvia son una extensión del tradicional America's Best Drivers Report, publicado en agosto. Para determinar el factor de las lluvias, los investigadores de Allstate usan un modelo predictivo que sistematiza las clasificaciones para tener en cuenta el hecho de que las condiciones meteorológicas varían en forma drástica a lo largo de todo el país y afectan la seguridad vial. Allstate está reconociendo a las ciudades en donde los conductores manejan mejor durante condiciones de lluvia o nieve y ofrece consejos para ayudar a las personas en todo el país a conducir en forma segura.

Lista de las 10 ciudades con mayor seguridad vial al correlacionar las condiciones de lluvia con la frecuencia de colisiones:

Ciudad y clasificación del promedio anual de precipitaciones Promedio de precipitaciones en 30 años, según NOAA (pulgadas/año) iii 1. Brownsville, Texas 27.4 2. Kansas City, Kansas 39.1 3. Huntsville, Alabama 54.3 4. Boise, Idaho 11.7 5. Madison, Wisconsin 34.5 6. Cape Coral, Florida 57.1 7. Laredo, Texas 20.2 8. Midland, Texas 14.8 9. Fort Collins, Colorado 16.1 10. McAllen, Texas 19.5

NOAA predice un 70 a 75 por ciento de posibilidades de que el fenómeno de El Niño se desarrolle y determine un invierno lluvioso en el extremo sur de los Estados Unidos y en la región del Atlántico Medio. Se prevén condiciones más cálidas y secas de lo habitual para gran parte del norte y oeste del país.

Los mayores progresos y retrocesos al correlacionar las condiciones de lluvia con la frecuencia de colisiones:

Ciudad Cambios en la clasificación al considerar las precipitaciones Clasificación de precipitaciones (posición) Promedio de precipitaciones en 30 años, según NOAA (pulgadas/año) Mayor progreso Hollywood, Florida +17 lugares 93 64.3 Pembroke Pines, Florida +15 lugares 86 67.1 Miramar, Florida +14 lugares 75 67.1 Hialeah, Florida +12 lugares 126 70.4 Pasadena, Texas +10 lugares 81 54.4 Mayor descenso Las Vegas, Nevada -13 lugares 135 5.1 Riverside, California -11 lugares 136 12.4 Palmdale, California -11 lugares 110 7.4 Orange, California -10 lugares 133 13.4 Henderson, Nevada -10 lugares 67 5.1

"El pronóstico anual de NOAA de las condiciones meteorológicas para el invierno ayuda a los estadounidenses a prepararse para los posibles peligros de la temporada y a tomar precauciones con sus familias y casas", comenta Mike Halpert, director adjunto del Centro de predicción del clima de NOAA. "Se anticipa el desarrollo del fenómeno de El Niño, con intensidad leve, y su probable impacto en la temporada invernal provocando condiciones climáticas más lluviosas de lo habitual en algunas zonas de los Estados Unidos; y condiciones climáticas más cálidas y secas en algunas partes del norte del país".

Es muy importante que tengamos tiempo suficiente para frenar cuando las carreteras están mojadas. Según la National Highway Traffic Safety Administration, la distancia de frenado en carreteras húmedas aumenta un 27 por ciento en comparación con la distancia de frenado en carreteras secas al viajar a 55 mphiv, y ese número aumenta cuando la lluvia se convierte en una nevada o hielo. Los conductores pueden prepararse para las condiciones climáticas del invierno mediante el programa telemático Drivewise® de Allstate que monitorea hábitos de conducción y sirve para que Allstate estudie la correlación entre colisiones y frenadas bruscas. Las frenadas bruscas se definen como reducciones de velocidad a 8 mph o más por segundo y pueden indicar comportamientos inseguros al conducir, como, por ejemplo, seguir muy de cerca al auto que va delante, o conducir en forma agresiva o distraída.

A continuación presentamos otras recomendaciones de seguridad para ayudar a evitar colisiones durante y después de la temporada de vacaciones:

Revisa los sistemas del auto: Asegúrate que las luces delanteras y las luces de freno funcionen correctamente, y revisa las llantas, el calentador, el desempañador, los frenos, el limpiaparabrisas y el nivel del lavaparabrisas.

Usa una ruta alternativa: No conduzcas sobre agua estancada en calles o estacionamientos, ya que eso podría detener el motor.

Toma las cosas con calma: Date tiempo extra para llegar a donde te diriges. Aumentar la distancia de seguimiento, viajar a menor velocidad y calcular tiempo extra de frenado te ayudará a evitar posibles colisiones.

Mantente alerta: Presta atención exclusiva a la carretera. Esto es especialmente importante cuando conduces sobre calles resbalosas o en otras condiciones potencialmente peligrosas.

No entres en pánico: Si tu vehículo comienza a resbalar o deslizar, no frenes de golpe. Mira hacia dónde quieres dirigirte y mueve el volante suavemente hacia esa dirección. Suelta el acelerador hasta que regrese la tracción.

Ten a la mano un kit de emergencia: Si surge algún problema, es útil tener a la mano guantes, botas, frazadas, señales luminosas, agua, cables auxiliares de batería, una linterna y algo para ayudar en la tracción (como arena para gatos).

Descarga Drivewise : Sin ningún costo, Drivewise te proporciona comentarios de conducción personalizados en tiempo real (por ejemplo, la cantidad de frenadas bruscas que haces) y te recompensa por conducir en forma segura.

En el 14.o año del America's Best Drivers Report, Allstate llama la atención sobre la importancia de la conducción segura, esencial para la comunidad, y lo hace de una manera novedosa. Allstate alienta a los jóvenes a cambiar de roles y a hacerse cargo de este importante tema promoviendo la conducción segura entre sus padres, modelos a seguir y amigos.

Para unirte a esta campaña, sigue y comparte la página de Facebook Good Driving Starts Young. Y para obtener más consejos de conducción segura, visita The Allstate Blog.

i El America's Best Drivers Report®de Allstate es el resultado de un análisis en profundidad de la data de reclamos de la empresa para determinar la probabilidad de que los conductores en las 200 ciudades más grandes de los Estados Unidos tengan un accidente automovilístico en comparación con el promedio nacional. De acuerdo con la data de reclamos de Allstate, el conductor promedio de los Estados Unidos sufre una colisión cada 10 años. Este año los investigadores de Allstate analizaron los reclamos de daños a la propiedad informados durante el período de dos años transcurrido entre enero de 2015 y diciembre de 2016. El informe usa data del U.S. Census Bureau para determinar cuáles son las 200 ciudades más grandes de los Estados Unidos y define una colisión como cualquier choque de un auto que resulte en un reclamo de daños a la propiedad. La data relativa a las frenadas bruscas se obtiene gracias a los clientes inscritos voluntariamente en el programa telemático Drivewise®de Allstate en los años 2015 y 2016. En la clasificación de los 200 mejores conductores, se excluyeron algunas ciudades y suburbios del análisis de frenadas bruscas por falta de data medible suficiente de Drivewise, o porque Drivewise no estaba disponible (California, North Carolina, South Carolina y Texas). Las pólizas de seguro de auto de Allstate representan casi el 10 por ciento de todas las pólizas de seguro automotor en los EE. UU., lo que hace este informe un reflejo muy realístico de lo que está sucediendo en las carreteras del país. El America's Best Drivers Report® de Allstate se produce únicamente para inspirar conversaciones en todo el país sobre la conducción segura y para aumentar la conciencia de la importancia de ser prudente y estar atento al volante. Este informe no se usa para determinar las tarifas del seguro de auto.

iiEl pronóstico de invierno de la National Oceanic and Atmospheric Administration indica que habrá temperaturas más cálidas de lo normal en la mayor parte de los Estados Unidos.

iii National Oceanic and Atmospheric Administration, Data: Estándares entre 1981-2010. En todas las ciudades se utiliza la data meteorológica de la estación más cercana al centro de la ciudad.

iv National Highway Traffic Safety Administration, Boletín informativo de estadísticas de seguridad: Agosto de 2015.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/784396/2018_Best_Drivers_Winter_Precipitation_infographic.pdf?p=original

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/378670/allstate_insurance_company_logo.jpg

