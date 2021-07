Con el regreso de los estudiantes a las clases presenciales este otoño, los Centros de Recursos Comunitarios de los planes de salud L.A. Care y Blue Shield Promise Health Plan ofrecen ayuda GRATUITA a las comunidades que más lo necesitan

LOS ÁNGELES, 16 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- En preparación para el inicio de las clases presenciales este otoño, los Centros de Recursos Comunitarios que operan conjuntamente L.A. Care Health Plan y Blue Shield of California Promise Health Plan están organizando una serie de eventos de regreso a la escuela en los que distribuirán 25,000 mochilas GRATIS llenas de útiles escolares a los niños mayores de cuatro años. Los artículos se podrán recoger del 16 de julio al 14 de agosto tanto desde el auto ("drive-thru") como en los Centros de Recursos Comunitarios en todo el condado de Los Ángeles. Los eventos están abiertos a todo el público.

Un estudio realizado en 2020 por NPR, la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de Harvard y Robert Wood Johnson Foundation determinó que la mayoría (61 por ciento) de los hogares con niños afirmó tener problemas económicos graves incluyendo la falta de ahorros, así como dificultades para comprar alimentos y pagar las cuentas. Además, la mayoría de estas dificultades se concentran en los hogares de origen latino y afroamericano.

Los dos planes de salud, que atienden principalmente a las poblaciones de bajos ingresos en el condado de Los Ángeles, reconocen que aunque la economía está repuntando, muchas familias aún se están recuperando de las dificultades económicas provocadas por la pandemia de COVID-19 y que prepararse para un nuevo año escolar puede ser una carga para sus finanzas.

"Todos los años, la donación de mochilas y útiles escolares atrae a un gran número de personas, lo que demuestra la necesidad de este tipo de ayuda para muchas familias trabajadoras", dijo John Baackes, director ejecutivo de L.A. Care. "Afortunadamente, el objetivo de los Centros de Recursos Comunitarios es precisamente ese: apoyar las necesidades sociales de nuestras comunidades. La atención de la salud debe ser algo más que una tarjeta de identificación en la cartera".

Como parte de sus iniciativas continuas para abordar la inseguridad alimentaria, los Centros de Recursos Comunitarios también incluirán bolsas de alimentos gratuitos en varios de los eventos de regreso a la escuela.

"Mientras tantos se esfuerzan por recuperarse de la pandemia y los niños se preparan para volver a las clases, queríamos asegurarnos de ofrecer recursos en las comunidades donde se encuentran nuestros Centros de Recursos", dijo Kristen Cerf, presidenta y directora ejecutiva de Blue Shield of California Promise Health Plan. "Con estas donaciones para el inicio de las clases, continuamos nuestros esfuerzos por participar activamente en nuestras comunidades. Me alegra personalmente invertir en nuestra juventud y crear oportunidades a fin de que sean el cambio que necesitamos en este momento para desarrollar comunidades sanas y vibrantes".

Los Centros de Recursos Comunitarios de L.A. Care y Blue Shield Promise ofrecen una variedad de clases, programas y servicios gratuitos cuyo objetivo es mejorar la salud y el bienestar de las distintas generaciones de las familias, lo cual incluye la atención de las necesidades sociales. Para obtener más información sobre los servicios que ofrecen los Centros de Recursos Comunitarios, visite activehealthyinformed.org.

La siguiente es una lista de eventos por el inicio de clases organizados por L.A. Care y Blue Shield Promise:

Viernes 16 de julio – Palmdale

*Incluye la distribución de alimentos

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Palmdale High School Football Field Parking Lot - 2137 E Ave. R Palmdale, CA 93550

Sábado 17 de julio – Pacoima

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Mary Immaculate School - 10390 Remick Ave., Pacoima, CA 91331

Viernes 23 de julio – Este de Los Ángeles

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

East LA College Lote #3 – 1301 Avenida César Chávez, Monterey Park, CA 91754

Sábado 24 de julio – Boyle Heights

*Incluye la distribución de alimentos

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

University of Southern California – 1701 Zonal Ave., Los Angeles, CA 90033



Viernes 30 de julio - Lynwood

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Lynwood High School - 4050 E. Imperial Highway, Lynwood, CA 90262

Sábado 31 de julio – Wilmington

*Incluye la distribución de alimentos

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Banning High School - 1527 Lakme Ave., Wilmington, CA 90744

Viernes 6 de agosto – Metro

*Incluye la distribución de alimentos

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

LA City College Lote 1 - 4100 Marathon St., Los Angeles, CA 90029

Sábado 7 de agosto – Pomona

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Palomares Park - 499 E Arrow Hwy, Pomona, CA 91767

Sábado 14 de agosto – Inglewood

9:00 a.m. - 12:00 p.m.

Los Angeles Southwest College Western Gate – Parking Lot 3 – 1600 W. Imperial Highway, Los Angeles, CA 90047

Acerca de L.A. Care Health Plan L.A.

L.A. Care Health Plan atiende a más de 2.3 millones de miembros en el condado de Los Ángeles, lo que lo convierte en el plan de salud público más grande del país. L.A. Care ofrece cuatro planes de cobertura de salud, incluyendo Medi-Cal, L.A. Care Covered™, L.A. Care Cal MediConnect y PASC-SEIU Homecare Workers Plan, todos los cuales están dedicados a ser responsables y atentos con los miembros. Como entidad pública, la misión de L.A. Care es ofrecer acceso a atención médica de calidad a las comunidades vulnerables y de bajos ingresos del condado de Los Ángeles, así como respaldar la red de seguridad necesaria para lograr este propósito. L.A. Care prioriza la calidad, el acceso y la inclusión, elevando el cuidado de la salud en todo el condado de Los Ángeles. Para más información, visite lacare.org o síganos en Twitter , Facebook , LinkedIn e Instagram .

Acerca de Blue Shield of California Promise Health Plan

Blue Shield of California Promise Health Plan es una organización de servicios médicos administrados 100% propiedad de Blue Shield of California y ofrece planes Medi-Cal y Cal MediConnect. La organización está administrada por profesionales de la salud con una filosofía que prioriza a los miembros y el compromiso de desarrollar una red de proveedores de calidad y de colaborar con organizaciones comunitarias para sus más de 400,000 miembros. Para obtener más información sobre Blue Shield of California Promise Health Plan, visite www.blueshieldca.com/promise. Para leer más noticias acerca de Blue Shield of California, visite nuestro Centro de noticias en español en https://es.news.blueshieldca.com/. O síganos en LinkedIn, Twitter o Facebook.

