Con el tema "Beauty All Around", Honor 9i aspira a ser el ícono del estilo en la industria del smartphone de Indonesia

Con una apariencia hermosa por dentro y por fuera, el Honor 9i es un ícono del estilo y el dispositivo perfecto para capturar y compartir los mejores momentos de tu vida con un diseño de cristal de 12 capas que da un efecto similar al espejo, una notable cámara frontal de 16MP y una cámara posterior dual de 13MP + 2MP. Para enriquecer la experiencia del usuario, Honor también incluye las más recientes tecnologías a fin de entregar un desempeño casi emblemático.

"Siendo una marca innovadora y que inicia tendencias muy querida por los consumidores jóvenes y amantes de la diversión en Indonesia, Honor tiene el compromiso de crear productos que ayuden a nuestros fanáticos a lucir su individualidad y su creatividad", manifestó James Yang, presidente de Honor Indonesia. "Para Honor es importante que ofrezcamos productos asequibles que asombren a nuestros clientes. El Honor 9i es un teléfono hermoso con rendimiento sin igual y estamos seguros de que nuestros fanáticos en Indonesia disfrutarán de sus emocionantes características principales".

Durante el lanzamiento, Honor también anunció su asociación con KLY Media Group, motivada porque ambas compañías tienen la misma misión de atender a los jóvenes con información y creatividad a través del uso de tecnología altamente innovadora. "Elegimos trabajar con Honor Indonesia debido a su eslogan 'For the Brave' (Para los valientes), que ha sido hecho realidad por Honor a través de sus productos desde que llegó a Indonesia. Honor es un cocreador de estilo de vida para jóvenes, que cumple con los propósitos de nuestra compañía", aseveró Steve Christian, director general de KLY Media Group. "Como saben, tenemos medios de moda como Fimela.com, medios de deportes como Bola.com, y medios de entretenimiento como Kapanlagi.com, todos ellos orientados a los jóvenes. Para nosotros es un placer cooperar con Honor Indonesia y, juntos con Honor, queremos ofrecer una mejor vida a los jóvenes".

Aparte de colaborar con KLY Media Group, Honor también tiene una colaboración especial con Happa, un famoso diseñador indonesio con una marca de ropa bien establecida, para crear una carcasa de smartphone especial para el Honor 9i. "Me atrajo el diseño del smartphone Honor; vi el lanzamiento del Honor 9 Lite y su diseño de cristal en el reverso es muy precioso y me impresionó mucho. También leí en las noticias sobre el hermoso diseño de cristal Aurora del Honor 10, que establece la nueva tendencia para diseño de smartphones. Esta vez me inspiré en el diseño y el color especial -Robin Egg Blue (azul huevo de petirrojo)- del Honor 9i, lo que me hizo decidirme a diseñar una carcasa de smartphone para el Honor 9i que hiciera que este hermoso smartphone fuera aún más exquisito", dijo Mel Ahyar, cofundador de Happa Official. "Desde mi perspectiva, el diseño de los smartphones Honor parte centrado en los jóvenes, por lo que hace que todo smartphone producido por Honor represente el estilo de vida de la juventud".

Además, aparte de KLY Media Group y Happa, Honor también valora a otros socios comerciales como VivaVideo, KwaiGo, Tantan, Bigolive, Liveme, y Nonolive. Honor cree en el poder de la cocreación y desea crecer con todos los socios comerciales así como alcanzar un gran éxito juntos.

Con sus dispositivos innovadores y precisa estrategia de focalización, Honor sigue liderando la industria en su mercado local como la marca digital de smartphone número 1 en China, al tiempo que se expande rápidamente en el extranjero, incluido Indonesia. La marca ha alcanzado un incremento del 150% año con año en volumen de ventas internacional fuera de China en el primer semestre del 2018. En Indonesia, Honor acaba de dar a conocer sus resultados de ventas para el primer semestre, con un crecimiento del 100% mensual en el primer semestre del 2018. En mayo de este año, Honor superó a Apple y se transformó en la marca de smartphone número 2 en Rusia en términos de volumen de ventas, tras haber ocupado un sólido tercer lugar en los 13 meses previos. La marca también es el proveedor de smartphones de más rápido crecimiento en India, con un incremento del 300% en volumen de ventas e ingresos en el primer semestre del 2018.

Características claves del Honor 9i

Diseño - El ícono de la moda

Honor 9i viene en una carcasa esbelta del tamaño justo para caber en tu mano e incluye una deliciosa gama de diseños de cristal reflectante sensacionalmente colorido. El dispositivo tiene 12 capas de cristal 2.5D tanto en la vista frontal como en la posterior, para dar un efecto similar a un espejo.

El diseño más compacto tiene una pantalla Notch más grande y personalizable. Su pantalla de 5,84" viene enmarcada por una carcasa redondeada que tradicionalmente presentaría una pantalla de 5,2". Los consumidores estarán encantados de descubrir que ahora pueden alternar libremente en pantalla entre la Vista Notch 19:9 y la Vista Completa 18:9 y aun así mantener un amplio campo visual al tiempo que juegan o ven sus programas o películas de TV favoritos.

Cámara - El aumento de belleza

La cámara frontal de 16MP optimizada ISO fija un nuevo estándar para sacarse selfies en ambientes con escasa iluminación. La función de fusión de luz 4-in-1 optimiza de manera inteligente la sensitización, reduciendo el ruido en la imagen y produciendo autorretratos más claros y, por tanto, más atractivos.

La cámara posterior de doble lente de 13MP + 2MP viene habilitada con función Wide Aperture y es soportada por un paquete de modos de cámara para registrar los maravillosos momentos de tu vida diaria.

Rendimiento - La bella y la bestia

El procesador de ocho núcleos Kirin 659 y el sistema EMUI 8.0 garantizan un rendimiento sistemático sin problemas, complementado con una sólida capacidad de memoria de 3GB/32GB y de 4GB/64GB, lo que significa que las posibilidades son ilimitadas para los usuarios, independientemente de si están usando múltiples apps a la vez o jugando juegos de alto rendimiento.

El Honor 9i también soporta desbloqueo con huella digital y reconocimiento facial, lo que significa que puedes abrir tu teléfono sin ingresar una contraseña o tener que escanear tu huella digital. El Desbloqueo por Reconocimiento Facial es rápido y conveniente comparado con otros métodos de desbloqueo y esta nueva generación de huella digital multifuncional 4.0 desbloquea tu teléfono en 0,25 segundos.[1]

El Honor 9i estará disponible en dos hermosos y clásicos colores, Midnight Black (Negro medianoche) y Sapphire Blue (Azul zafiro), junto con el color especial Robin Egg Blue que se lanzará en Indonesia en octubre de 2018. Durante el evento de lanzamiento, James Yang, presidente de Honor Indonesia junto con Chris Feng, el director general global de Shopee Group, anunciaron el precio oficial, la fecha del inicio de las ventas y el canal de ventas del Honor 9i. Este smartphone estará disponible en el mercado a partir de las 12.00 PM del 20 de septiembre de 2018, exclusivamente en Shopee con un precio de IDR 2.599.000 para la versión 3+32 GB y de IDR 3.099.000 para la versión 4+64 GB. El 20 de septiembre de 2018, Honor también realizará el "Día de la Super Marca Honor" para presentar al consumidor ofertas especiales del Honor 9Lite, el Honor 7S, el Honor 7A, el Honor 7X, el Honor10, así como el Honor View 10.

Acerca de Honor

Honor es una marca electrónica de smartphones líder. En línea con su eslogan, "For the Brave" (Para los valientes), la marca se creó para satisfacer las necesidades de nativos digitales a través de productos optimizados para internet que ofrecen experiencias de usuario superiores, inspiran a la acción, fomentan la creatividad y empoderan a la juventud para hacer sus sueños realidad. Al hacer esto, Honor se ha distinguido por exhibir su propia valentía al hacer cosas de manera distinta y adoptar las medidas necesarias para lanzar al mercado las tecnologías e innovaciones más recientes para sus clientes.

Para más información, por favor visite Honor en línea en www.hihonor.com o síganos en:

Plataforma en medios sociales de Honor Indonesia:

https://www.facebook.com/HonorID/

https://twitter.com/Honor_Indonesia

https://www.instagram.com/honor_indonesia/:

Plataformas globales de Honor:

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

https://www.youtube.com/honorglobal

[1] Basado en pruebas de laboratorio realizadas por Honor.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/745959/Honor_9i_Launch_Event.jpg

FUENTE Honor

Related Links

http://www.hihonor.com