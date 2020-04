Con la mirada en Chengdu, comienza la "2a. Competencia de Videos Breves - Tianfu a Través de la Lente"

Con el respaldo de nombres famosos como Alibaba Pictures, Bona Film, Bilibili y Douyin, la competencia de este año tiene como tema "Chengdu, Once Here, Never Leave!" (Chengdu, una vez aquí, nunca te irás). Con premios por casi un millón de yuanes, la competencia convoca a trabajos creativos individuales o de equipos de videos breves de todo el mundo acerca de la metrópolis del sudeste de China.