Conagen élargit son portefeuille au-delà du gamma-décalactone à 20 nouvelles lactones sans OGM

BOSTON, 13 août 2019 /PRNewswire/ -- Conagen, une société de biotechnologie spécialisée dans la recherche et le développement située à Boston, a annoncé aujourd'hui ses progrès révolutionnaires dans la production commerciale du composé aromatique naturel, γ-décalactone, à partir de substrats naturels utilisant sa technologie propriétaire. Le γ-décalactone, que l'on retrouve dans de nombreux fruits mûrs et en particulier les pêches, est un composé polyvalent utilisé commercialement dans les formulations avec des arômes de fruits distinctifs de pêche, d'abricot et de fraise dans les marchés de l'alimentation, des boissons, des parfums, de la nutrition, des matières renouvelables et pharmaceutique.

La technologie créée pour le produit γ-décalactone fournit plus de 20 lactones différentes, dont beaucoup n'étaient pas été disponibles sur le marché en raison du manque de sources fiables. Cela permet à l'entreprise de se positionner ainsi comme un leader dans le monde du développement d'ingrédients. « Le renforcement et l'expansion de la plateforme de production de lactones de Conagen permettront de mieux répondre à la demande des consommateurs pour des ingrédients naturels et purs », a déclaré Oliver Yu, Ph.D., cofondateur et PDG de Conagen.

Le composé est membre d'une famille beaucoup plus large de lactones. Les variations dans les structures des lactones définissent leurs propriétés sensorielles uniques avec des caractéristiques principalement fruitées et beurrées. Ces diverses caractéristiques créent un plus large éventail d'options d'application pour les fabricants qui utilisent des arômes de lactone dans leurs produits.

« Les produits à base de lactone de Conagen sont naturels et sans OGM, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans une variété de produits de consommation », a déclaré le directeur adjoint de la recherche et du développement, Casey Lippmeier, Ph.D.

Ces 10 dernières années, Conagen a développé avec succès l'un des plus importants portefeuilles d'ingrédients pour ses clients.

À propos de Conagen

Conagen est un leader en bio-ingénierie. Les scientifiques et ingénieurs de l'entreprise utilisent les outils de biologie synthétique les plus récents pour concevoir des voies métaboliques, améliorer les organismes de production et optimiser les procédures de production. Elle se concentre sur la bioproduction d'ingrédients à haute valeur ajoutée pour les secteurs de l'alimentation, de la nutrition, des arômes et des parfums, des produits pharmaceutiques et des matériaux renouvelables. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site officiel de l'entreprise à l'adresse www.conagen-inc.com

