CONAGUA México: transformando a conservação da água digitalmente com Wi-Fi 6

Com o advento de uma sociedade inteligente, mais governos e clientes empresariais escolhem a solução CloudCampus da Huawei e, ao fazê-lo, tornam-se provedores de Internet inteligentes pioneiros na transformação digital das indústrias.

A transformação digital está mudando profundamente a forma como vivemos e trabalhamos e governos no mundo todo estão acelerando a transformação digital de suas agências de administração públicas. Em 2020, o México, um líder na implementação do governo digital, ficou em terceiro lugar na América Latina no primeiro Índice GovTech Ibero-americano (Índice GovTech de Iberoamérica) publicado em conjunto com o CAF — Banco de Desenvolvimento da América Latina — e com a Oxford Insights, uma organização que ajuda governos do mundo todo a aumentar seu impacto.

Fundada em 16 de janeiro de 1989, a Comissão Nacional da Água (CONAGUA), no México, uma comissão de consultoria administrativa e técnica da Secretaria de Recursos Ambientais e Naturais do México (SEMARNAT), é responsável pelo monitoramento da hidrologia e pela construção das instalações de conservação de água do México. Suas principais responsabilidades são gerenciar e proteger os recursos hídricos do México, priorizando o uso sustentável. Além disso, a CONAGUA tem jurisdição sobre o Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a organização climática nacional do país, que realiza a gestão abrangente de riscos. No geral, ao longo de seus 31 anos de existência, a CONAGUA tem trabalhado para construir instalações de água e saneamento no México a fim de fornecer serviços de alta qualidade a todos os moradores.

O caminho da CONAGUA rumo à gestão científica

O setor de conservação de água tem passado por mudanças crescentes na era digital, com serviços que não são mais capazes de atender à demanda, o que leva a uma série de desafios. O foco agora se concentra firmemente na maneira de alavancar as tecnologias digitais mais recentes, assim como desenvolver e utilizar recursos hídricos, incluindo a coleta, transmissão, armazenamento, processamento e uso de informações sobre os recursos hídricos. Outro desafio surge em relação à melhoria abrangente da eficiência e eficácia geral dos recursos hídricos.

Para encontrar uma solução para esses desafios, o plano hídrico nacional mais recente da CONAGUA, o Programa Nacional Hídrico (PNH) 2020-2024, propôs novos requisitos para a modernização dos esforços de conservação da água do México, com cinco áreas de ênfase especiais: construção da conservação da água, desenvolvimento sustentável dos recursos hídricos, respostas a inundações e à seca, melhoria dos serviços hidrológicos e melhoria da governança da água. Em colaboração com o SMN, a CONAGUA também lançou um conjunto de aplicações inovadoras de serviços digitais, como o aplicativo Conagua Clima, que informa as pessoas sobre condições climáticas e previsões locais.

Por mais inovadoras que sejam, essas iniciativas também trouxeram desafios significativos para a rede de escritórios da CONAGUA. A rede antiga foi construída em 2014 e utilizava a tecnologia Wi-Fi 4. Como era de se esperar, as tecnologias de rede desatualizadas que ofereciam uma capacidade de rede limitada não puderam atender às necessidades de transmissão e processamento de dados massivos e novos serviços na era digital. Portanto, a CONAGUA decidiu atualizar sua rede de escritórios em mais de 30 filiais em todo o país, a fim de oferecer redes sem fio mais rápidas e estáveis para os funcionários, assim como atender aos crescentes requisitos dos serviços de conservação da água, estabelecendo uma base sólida para a inovação de serviços no futuro.

CONAGUA seleciona a Huawei para construir uma rede de campus de alta qualidade

A CONAGUA escolheu a Huawei — e seus anos de experiência e competência na construção, operação e manutenção de redes de campus totalmente sem fio (O&M), bem como tecnologias Wi-Fi 6 AirEngine líderes do setor e construídas com base em propósito — para enfrentar os desafios de rede e apoiar seus planos de longo prazo.

A Huawei construiu uma rede de campus sem fio ágil para a CONAGUA, com um projeto de solução integral, dispositivos de nível de operadora altamente confiáveis, acesso totalmente sem fio e uma plataforma unificada de gerenciamento. Embora essa nova rede de campus ofereça uma experiência de escritório móvel eficiente e confiável para os funcionários, ela também atende aos requisitos de inovações de serviços emergentes na construção digital em andamento da CONAGUA.

Acesso sem fio de alta velocidade em conformidade com a tecnologia Wi-Fi 6: AirEngine 8760-X1-Pro — um ponto de acesso (PA) Wi-Fi 6 principal (802.11ax ) — tem 16 antenas inteligentes de banda dupla integradas e suporta até 16 fluxos espaciais para oferecer alta velocidade de 10,75 Gbit/s o tempo todo. Em resumo, isso oferece uma experiência sem fio semelhante à da fibra. O projeto exclusivo de antena inteligente de dupla banda melhora efetivamente o ganho de sinal, permite que os sinais sigam os usuários e alcancem uma cobertura onipresente. Com base nos pontos de acesso Wi-Fi 6 do AirEngine, a nova rede de campus oferece uma experiência de acesso Wi-Fi excelente aos funcionários da CONAGUA e melhora significativamente a eficiência do processamento dos serviços.

Rede de campus altamente confiável e de fácil implementação: os interruptores da série CloudEngine S5732-H oferecem no máximo 48 portas multi-GE (capazes de 10 GE) por dispositivo. Em situações de alta concorrência e carga pesada, esses interruptores ricos em recursos podem implementar comutação sem bloqueio, resultando em perda zero de pacotes. Ao trabalhar com a tecnologia Wi-Fi 6 de última geração da AirEngine, os interruptores aumentam significativamente a capacidade da rede e reduzem a latência, proporcionando uma experiência de conexão superior na rede de campus da CONAGUA.

Controle flexível de direitos do usuário: O controlador de acesso AirEngine 9700-M (CA) implementa controle flexível de direitos do usuário. Ele suporta políticas de controle de acesso com base em usuários e funções, para diferenciar entre funcionários e convidados, garantindo segurança impenetrável para que os funcionários acessem a rede do escritório.

Conservação de água inteligente beneficia os meios de subsistência das pessoas

A atualização da rede de escritórios é um passo importante na transformação digital da CONAGUA, mas ainda há um longo caminho a ser percorrido. Com práticas de rede de campus digital bem-sucedidas em vigor, a CONAGUA planeja atualizar toda sua rede no futuro para:

Inovar seus sistemas de conservação da água com base em infraestrutura digital abrangente de tecnologias de informação e comunicação (TIC).

Implementar melhor a iniciativa PNH.

Obter uma gestão mais eficiente dos recursos hídricos.

Prestar serviços de melhor qualidade aos moradores.

Criar mais valor.

De acordo com a equipe de tecnologia da informação (TI) da CONAGUA, "na rede Wi-Fi 4 anterior, a configuração utilizada era muito complexa. O CA Wi-Fi 6 de última geração simplifica muito o processo de configuração, o que, por sua vez, melhora significativamente a implementação da rede e a eficiência de O&M. Além disso, a cobertura fornecida pelos PAs Wi-Fi 6 AirEngine de última geração da Huawei garante que estejamos sempre conectados, melhorando muito a qualidade da rede do escritório."

Olhando para o futuro, a CONAGUA está buscando explorar ativamente as tecnologias digitais para diversificar seus serviços. Também tem como objetivo apoiar efetivamente a construção da conservação da água e do desenvolvimento sustentável de recursos hídricos do México, buscando um maior bem-estar para o povo em geral.

FONTE Huawei

