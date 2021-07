Conceito 'anti-aging' é questionado e abre caminho para um novo ponto de vista sobre maturidade

Quem nunca ouviu conceitos como: ageless ou anti-aging? É muito comum lermos sobre esses conceitos que reforçam a ideia de antienvelhecimento, mas, atualmente, as mulheres mais maduras têm agido e pensado de forma diferente. A dermatologista Dra. Maria Fernanda Tembra (CRM 107569 – SP) destaca que "Essas mulheres estão se sentindo cada vez mais empoderadas e procuram por tratamentos que não as deixem com o rosto de uma menina de 20 anos, mas com uma pele saudável para sentir-se bem com a idade que têm. E esse deve ser o caminho!".

O Sculptra®, a exemplo disso, é o primeiro e único bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático com indicação de uso para corpo e face que restaura a firmeza da pele gradualmente, pois estimula a produção gradual de colágeno do próprio corpo. Os resultados começam a aparecer a partir do terceiro mês, mas ação pode durar até 25 meses.

"É comum que ao longo do tempo haja uma produção cada vez mais baixa de colágeno e isso se intensifica durante a menopausa, pois os níveis de estrogênio caem e por consequência, perdemos colágeno e elastina. Afetando não só a saúde da pele da mulher, mas também sua autoestima e autoconfiança. O bioestimulador de colágeno à base de ácido poli-L-lático e o ácido hialurônico injetável, são substâncias eficazes para auxiliar na firmeza, elasticidade e viço da pele", explica a Dra. Maria Fernanda Tembra.

Dentre as possibilidades de tratamentos com ácido hialurônico, o injetável proporciona uma hidratação de dentro para fora que auxilia inclusive na elasticidade da pele. Como opção, Restylane® SkinboostersTM forma pequenos "reservatórios" de ácido hialurônico abaixo da superfície da pele para proporcionar hidratação e brilho duradouros, dando um efeito glow. A substância restaura a composição natural da pele reduzindo a aspereza e promovendo maciez, hidratação e suavizando o aspecto da pele¹.

Existem inúmeras possibilidades para manter a pele madura mais saudável e natural. Mas, é dever do profissional da saúde analisar cada caso e indicar o melhor tratamento preservando o bem-estar e a saúde do paciente. "A principal dica é sempre fazer acompanhamento médico e aliar os tratamentos dermatológicos com os ginecológicos, pois as alterações hormonais influenciam diretamente na saúde da pele", finaliza a dermatologista.

Sobre a Galderma

A Galderma, maior empresa global independente de dermatologia do mundo, foi criada em 1981 e atualmente está presente em mais de 100 países. Com um extenso portfólio de medicamentos de prescrição, soluções estéticas e produtos para o consumidor, a empresa faz parceria com profissionais de saúde em todo o mundo para atender as necessidades de saúde da pele das pessoas ao longo da vida. A Galderma é líder em pesquisa e desenvolvimento de soluções cientificamente definidas e clinicamente comprovadas para a pele. Para mais informações, visite www.galdermaaesthetics.com.br.

