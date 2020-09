Concept Medical anuncia la inscripción de pacientes cero en el primer estudio controlado aleatorio de balones recubiertos con sirolimus para el tratamiento de las arterias femorales superficiales (AFS) en la enfermedad arterial periférica

SINGAPUR, 15 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Concept Medical Inc., dedicado a los dispositivos de suministro de fármacos en intervenciones vasculares, anunció la inscripción de su primer paciente en el estudio FUTURE SFA (Estudio controlado aleatorio del primer balón recubierto con sirolimus versus una angioplastia estándar con balón para el tratamiento de la enfermedad de la arteria femoral superficial y la arteria poplítea [ F irst Sirolim U s Coa T ed Balloon Vers U s Standa R d Balloon Angioplasty in The Tr E atment of S uperficial F emoral A rtery and Popliteal Artery Disease]).