Le chargeur exclusif pour la maison Residenza , conçu dans un souci de durabilité de luxe, sera mis à la disposition des clients de la Battista et personnalisera davantage l'expérience des propriétaires. Le design du boîtier mural s'inspire des lignes épurées de la Battista et dispose d'une finition peinte de la même couleur que celle de l'hyper GT de luxe italien purement électrique choisie par le propriétaire.

En collaboration avec le pionnier de l'infrastructure des véhicules électriques de renom Green Motion, le boîtier mural Automobili Pininfarina de 22 kW (jusqu'à 7,2 kW en Amérique du Nord) est fabriqué à partir de matériaux recyclés et organiques.

Le Residenza sera en mesure de recharger entièrement le bloc de batterie Li-ion de 120 kWh de la Battista en six heures, ce qui est parfait pour les recharges de nuit. Il lui assurera également une autonomie attendue de 500 km (310 miles) conformément à la norme WLTP, ce qui en fait l'ultime hyper GT de tous les jours pour toutes les occasions.

En ce qui concerne la recharge lors des déplacements, Automobili Pininfarina a annoncé un partenariat avec l'un des plus grands réseaux de recharge de véhicules électriques au monde, ChargePoint. Cette collaboration permettra aux clients de la Battista de bénéficier de cinq années de recharge publique illimitée, sans frais supplémentaires, pour une prise en charge complète.

Les propriétaires de la Battista auront accès à la plupart du réseau de ChargePoint, soit environ 115 000 emplacements de recharge en Amérique du Nord et en Europe ainsi que de plus de 133 000 bornes de recharge grâce à l'itinérance intégrée avec d'autres prestataires de réseaux de recharge. Grâce à un système de recharge en courant continu de 180 kW, les propriétaires pourront charger leur Battista de 20 % à 80 % en seulement 25 minutes.

Paolo Dellacha, le directeur, Produits et ingénierie chez Automobili Pininfarina a expliqué : « Nos clients adoreront le frisson des performances électriques extrêmes de la Battista, mais ils ont aussi besoin d'apprécier cette technologie de pointe. Pour cette raison, nous avons veillé à ce qu'un grand nombre de bornes de recharge publiques soient mises à leur disposition, grâce à notre collaboration avec ChargePoint.

Dans le même temps, une grande partie de la recharge de la Battista sera faite à la maison et notre design de boîtier mural exclusif offrira aux propriétaires une solution sur mesure, avec une finition à leur goût. »

Le boîtier mural Residenza peut être activé via une application dédiée, ce qui permet aux propriétaires de programmer à distance la recharge de leur Battista et de surveiller son état de charge. L'application permet également aux propriétaires de consulter l'historique de charge, et elle est intégrée à Amazon Alexa ou Google Assistant pour plus de commodité.

L'accès aux points de recharge distants sera tout aussi aisé, les conducteurs utiliseront la clé de leur Battista ou l'application pour se connecter aux chargeurs du réseau ChargePoint. La clé électronique avancée contiendra toutes les informations de compte nécessaires grâce à une puce RFID sécurisée et ne nécessitera aucune carte de recharge supplémentaire.

Pour les clients en Amérique du Nord, le boîtier mural Residenza sera équipé d'un câble de type 1 (Mode 3) qui comprend un système intégré de gestion des câbles qui rassemble et enroule automatiquement le câble dans le boîtier pour une commodité accrue. En Europe, les propriétaires disposeront d'un câble de type 2 (câble torsadé).

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1316780/Automobili_Pininfarina_Charging.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1316779/Automobili_Pininfarina_Logo.jpg

SOURCE Automobili Pininfarina