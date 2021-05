Concevoir de meilleurs produits plus rapidement avec les améliorations apportées par Creo 8.0

Conçues pour résoudre les principales difficultés de conception rencontrées par les responsables de bureaux d'études, les managers et les utilisateurs finaux, les caractéristiques et les fonctionnalités de Creo 8.0 permettent à l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur CAO d'optimiser les processus de conception et de production. « Creo 8.0 offre une vraie évolution, et je me réjouis de pouvoir l'intégrer dans mon processus de conception », a déclaré Tiago Figueiredo, Tooling Engineer, chez MCG. « Les nouvelles fonctionnalités, l'interface utilisateur et la gestion de l'arbre du modèle sont toutes assez impressionnantes, et j'ai hâte de les exploiter davantage. »

Les nouvelles améliorations de Creo 8.0 sont autant d'outils mis à disposition des ingénieurs pour repousser les limites de l'innovation :

Ergonomie et productivité : Des mises à jour dans de nombreux domaines au sein même de l'environnement de modélisation, comme la fonction trou, Le routage des câbles, la tôlerie et le rendu réaliste, permettent d'accélérer la productivité, tandis que des tableaux de bord et un arbre du modèle améliorés facilitent la gestion des conceptions complexes.

Des mises à jour dans de nombreux domaines au sein même de l'environnement de modélisation, comme la fonction trou, Le routage des câbles, la tôlerie et le rendu réaliste, permettent d'accélérer la productivité, tandis que des tableaux de bord et un arbre du modèle améliorés facilitent la gestion des conceptions complexes. MBD : Les améliorations apportées aux flux de travail MBD permettent de réduire les délais de mise sur le marché, les erreurs de conception et les coûts sans sacrifier la qualité. Les utilisateurs sont désormais guidés via une application pour valider les dimensions et tolérances géométriques dans les assemblages de pièces.

: Les améliorations apportées aux flux de travail MBD permettent de réduire les délais de mise sur le marché, les erreurs de conception et les coûts sans sacrifier la qualité. Les utilisateurs sont désormais guidés via une application pour valider les dimensions et tolérances géométriques dans les assemblages de pièces. Simulation et conception générative : Les produits primés Creo Simulation Live et Creo Ansys Simulation offrent de nouvelles fonctionnalités de fluides en régime permanent et de contrôles de maillage améliorés pour favoriser des conceptions plus innovantes et de meilleure qualité. En outre, la conception générative innovante de Creo détermine désormais automatiquement son enveloppe de départ, prend en compte la notion de rayons de courbure minimum lors de la génération et intègre les dépouilles lors de la reconstruction géométrique.

Les produits primés Creo Simulation Live et Creo Ansys Simulation offrent de nouvelles fonctionnalités de fluides en régime permanent et de contrôles de maillage améliorés pour favoriser des conceptions plus innovantes et de meilleure qualité. En outre, la conception générative innovante de Creo détermine désormais automatiquement son enveloppe de départ, prend en compte la notion de rayons de courbure minimum lors de la génération et intègre les dépouilles lors de la reconstruction géométrique. Fabrication additive et soustractive : Les structures en treillis peuvent désormais être optimisées à l'aide des résultats de simulation afin de minimiser le temps de fabrication et le poids des pièces. Dans Creo 8.0, les utilisateurs peuvent désormais créer des parcours de fraisage à grande vitesse en cinq axes, ce qui permet de réduire les temps de réglage et d'usinage.

« L'équipe Creo est fière d'offrir un panachage équilibré d'outils pour améliorer la productivité que les utilisateurs pourront apprécier, et d'options encore plus performantes en lien avec les technologies de simulation, de conception générative et de fabrication additive », déclare Brian Thompson, Divisional Vice President and General Manager, CAD, PTC. « Je suis convaincu que Creo 8.0 favorisera l'innovation et la productivité»

