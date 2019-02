Concierge Auctions a Engel and Völkers spoločne predávajú nehnuteľnosť na Floride v oblasti Miami za 68 miliónov USD v aukcii, kde vyhráva najvyššia ponuka

Kedysi sa o nej hovorilo ako o „najdrahšej nehnuteľnosti v Coral Gables". Online aukcia tohto objektu s rozlohou 1 300 štvorcových metrov určite upúta záujem na celom svete. Bude sa konať 22. marca

NEW YORK, 15. februára 2019 /PRNewswire/ -- Unikátny objekt, nachádzajúci sa na Floride juhozápadne od Miami, v meste Coral Gables, má rozlohu 1 300 metrov štvorcových, z dvoch strán ho obmývajú vody Biskajského zálivu na ploche 53 metrov štvorcových a na predaj bude už budúci mesiac na online aukcii spoločnosti Concierge Auctions. Kedysi ho nazývali „najdrahšou rezidenciou v Coral Gables". Jeho cena bola vtedy 25 miliónov USD. Dnes je objekt po kompletnej renovácii a jeho súčasná cena sa vyšplhala na 68 miliónov USD. Predaj objektu aj so zariadením bude predmetom aukcie, v ktorej vyhráva najvyššia ponuka, usporiadanej v spolupráci so spoločnosťou Marc Hameroff of Engel & Völkers. Ponuky bude možné predkladať od 19. do 22. marca. Tento vzácny kúsok prichádza po úspešnom predaji sídla Playa Vista Isle v Hillsboro Beach, ktoré sa môže pochváliť najvyššou predajnou cenou v histórii aukcií v USA.

Minimalistický objekt navrhnutý spoločnosťou Graciela Leanza, 41 Arvida Parkway, sa pýši svietidlami Hidalgo Monci, ktoré majú svoje dvojičky v podobe sôcich v mieste vstupu do budovy. V kúpeľniach a v bazéne s dizajnom Estudio Arqué nájdete sklenenú mozaiku SICIS s povrchovou úpravou v európskom štýle. V interiéri zas nájdeme betónové vonkajšie steny z liateho betónu Parex-Lanco a technológie domácej automatizácie Crestron a Sonos.

„Aukcia predstavuje výnimočnú príležitosť získať exkluzívnu nehnuteľnosť tejto veľkosti a hodnoty v Coral Gables s prístupom na pobrežie z oboch vstupov do domu," uviedol Marc Hameroff. „Žiaden detail nebol prehliadnutý pri vytváraní tohto minimalistického majstrovského diela, je to naozaj jedinečný objekt svojho druhu ponúkajúci nádherný výhľad na Biskajský záliv."

Objekt s 9 spálňami ponúka elegantnú dizajnovú kuchyňu, profesionálne zariadenie, komoru a miestnosť na raňajky, majstrovskú svätyňu s výhľadom na oceán, prístup na terasu, šatňu na mieru, luxusnú kúpeľňu, mramorové doplnky, samostatnú miestnosť pre sprchový kút, bar s drezom, pracovňu s knižnicou, oddelené kapitánske miestnosti blízko prístavu, izbu pre opatrovateľku a päť garáží. Vonkajšie vybavenie zahŕňa trojúrovňové terasy, miesto na ležanie pri bazéne, vonkajšiu kuchyňu a kryté sedenie, vysoké palmy a priamy výhľad na východ slnka. V objekte je aj zastrešený prístav, v ktorom je možné parkovať jachtu s dĺžkou viac ako 61 metrov.

Viac informácií získate na: ConciergeAuctions.com alebo zavolajte na číslo +1.212.202.2940.

