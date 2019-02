Concierge Auctions beschließt zehntes Geschäftsjahr mit neuem Unternehmensrekord bei den Verkäufen in Europa, darunter mit einem der teuersten Auktionseinträge Europas

Das innovative Auktionsunternehmen konnte die Zahl seiner Verkäufe in Europa 2018 im Vergleich zum Vorjahr verdoppeln.

LONDON, 16. Februar 2019 /PRNewswire/ -- Concierge Auctions ist ein Marktplatz für weltweite Luxusimmobilien. Das Unternehmen beginnt 2019, nachdem es im letzten Jahr seine bis dato höchste Jahresaktivität in Europa verzeichnete und einzigartige Immobilien in der Schweiz, in Frankreich, Italien und Spanien auf den Markt brachte. Das weltweit aktive Unternehmen, das 2008 gegründet wurde und seinen Stammsitz in New York City hat, hat Auktionen in 27 Ländern rund um den Globus organisiert. Dabei verkaufte es beeindruckende 10 Immobilien im Wert von über 10 Millionen US-Dollar, darunter die Immobilie mit dem höchsten Wert, die je über eine Auktion in den USA verkauft wurde. Das schraubte die historischen Umsätze des Unternehmens auf über 2 Milliarden US-Dollar herauf.

Zu den Europa-Verkäufen in 2018 gehörte einer der teuersten Auktionseinträge des Kontinents: Die „Villa Passalacqua", eine historische Villa am Ufer des Comer Sees in Italien, die bereits einmal, und still, zum Preis von 100 Millionen Euro eingetragen war. Concierge Auctions schaffte es, vor der Auktion insgesamt 1.677 Anfragen zu generieren. Jim Cantwell, Verkäufer der Villa Passalacqua: „Ich freue mich ungemein, dass wir erfolgreich einen neuen Besitzer für diese ikonische Immobilie gefunden haben. Das Team von Concierge Auctions hat in Zusammenarbeit mit den Immobilienmaklern Alessia Bagni, Como Relocation Services und John Bracco mehr getan, als ich je hätte erwarten können – an vielerlei Fronten. Und das Wichtigste: Sie haben die Immobilie vielen der wohlhabendsten Käufer der Welt vorgestellt, was letztlich zu einem glücklichen neuen Eigentümer geführt hat."

Andere beachtenswerte Verkäufe waren u. a. die palastartige Villa „El Martinete" in Marbella, Spanien, die bei einer kompetitiven Auktion mit sechs Bietern und 25 Angebots-Inkrementen verkauft wurde; die „Villa Badia", ein früheres Benediktinerkloster mit eigener Basilika in Piedmont, Italien; und das „Casa 26", eine zeitgenössische, an einem See gelegene Immobilie in Thonon-les-Bains, Frankreich.

Charlie Smith, European Advisor für Concierge Auctions: „Unsere Erfolge in 2018, die wir vor dem Hintergrund eines allgemein lustlosen europäischen Prime-Marktes erzielt haben, belegen die Wirksamkeit des Vermarktungsmodells von Concierge Auctions. Für 2019 haben wir bereits einige hochinteressante Immobilien in Vorbereitung. Wir vertrauen auf unsere Fähigkeit, diese einzigartigen Immobilien verkaufen zu können – trotz anhaltender politischer Ungewissheit."

Concierge Auctions bietet Maklern, die Käufer vertreten, eine Provision. Die vollständigen Einzelheiten hierzu entnehmen Sie bitte den Auktions-Geschäftsbedingungen (Auction Terms and Conditions). Weitere Informationen zum Kauf oder Verkauf einer Immobilie über Concierge Auctions und eine vollständige Beschreibung der Aktivitäten in 2018 finden Sie unter http://www.conciergeauctions2018.com/ – oder rufen Sie an unter +44 203 327 2951.

