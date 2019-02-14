Concierge Auctions и Engel and Völkers продадут имение в окрестностях Майями за 68 млн долл. США

По прогнозам партнеров, запланированный на 22 марта онлайн-аукцион по продаже имения площадью 14 000 кв. футов, некогда ставшего «самым дорогим жилым домом в Корал Гейблс», привлечет интерес покупателей по всему миру

НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 15 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Особняк площадью 14 000 кв. футов (1 300 кв.м) в городе Корал Гейблс к юго-западу от Майями (штат Флорида) находится на узком перешейке в заливе Бискейн и располагает очень редкой особенностью - двусторонней береговой линией протяженностью 574 футов (174 м). В следующем месяце имение будет продано с аукциона на онлайн-площадке Concierge Auctions. Текущий хозяин приобрел особняк, некогда названный «самым дорогим жилым домом за всю историю Корал Гейблс», за 25 млн долл. США. Имение подверглось обширной реновации и на сегодняшний день его стоимость составляет 68 млн долл. США. Меблированный особняк будет продан без резервирования цены в ходе аукциона, организуемого совместно с Марком Хамероффом (Marc Hameroff) из Engel & Völkers. Торги будут проходить с 19 по 22 марта. Сообщение о предстоящем аукционе было сделано вскоре после успешной продажи имения Playa Vista Isle на Хилсборо-Бич. За этот объект удалось выручить рекордную для американских аукционов цену.

Одной из изюминок особняка 41 Arvida Parkway с минималистичным дизайном от Graciela Leanza являются световые инсталляции от Hidalgo Monci, играющие роль центральных скульптур на въезде в имение. Ванные комнаты и бассейн, созданный дизайнерами Estudio Arqué, украшает стеклянная мозаика SICIS и декоративные материалы от лучших европейских производителей. Отделка внешних стен главного здания выполнена из бетона Parex-Lanco. Особняк оснащен системой «умного дома» от Crestron и Sonos.

«Участники аукциона получат редкую возможность приобрести эксклюзивный объект недвижимости - единственное в Корал Гейблс имение таких масштабов и размаха, с двусторонним выходом к воде, - прокомментировал г-н Хамерофф. - При создании этого минималистичного шедевра были учтены мельчайшие детали. Это поистине уникальный современный оазис с потрясающими панорамными видами на залив Бискейн».

Особняк с девятью спальнями может похвалиться элегантной дизайнерской кухней с профессиональным оборудованием, буфетной и комнатой для завтрака; хозяйским крылом с панорамным видом на океан, личной террасой, встроенной гардеробной, гидромассажной ванной, мраморными умывальниками и душевой кабиной; мини-кухней; просторным кабинетом-библиотекой; отдельным помещением для капитана, прилегающим к причалу; апартаментами для няни и гаражом на пять машин. На территории имения расположены трехуровневые террасы, лаунж-зона у бассейна, открытая кухня и беседка, где можно пообедать на свежем воздухе или насладиться восходом в тени пальм. Личный док может принять яхту длиной до 200 футов.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт ConciergeAuctions.com или обращайтесь по номеру +1.212.202.2940.

Контактная информация:

Кари Ниринг (Kari Neering) kari@relevanceinternational.com

Шанель Касик (Chanelle Kasik) chanelle@relevanceinternational.com

(212) 257-1500

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www.conciergeauctions.com



SOURCE Concierge Auctions