Concierge Auctions и Nash Luxury продадут с молотка флоридское имение покойного бизнесмена Уэйна Хайзенги стоимостью 27 млн долл. США
Feb 20, 2019, 13:28 ET
Особняк площадью свыше 20 000 кв.футов в Форд-Лодердейл располагает приватным речным причалом, способным принять мега-яхту в «Мировой столице яхтенного спорта»
НЬЮ-ЙОРК (NEW YORK), 20 февраля 2019 г. /PRNewswire/ -- Имеющий в своем распоряжении 590 футов (180 метров) береговой линии с причалом, способным принять мега-яхту длиной до 135 футов (40 м), особняк площадью 20 653 кв. фута (1919 кв.м) в городе Форт-Лодердейл ранее принадлежал покойному Уэйну Хайзенге (Wayne Huizenga) - основателю компании Waste Management и совладельцу трех флоридских спортивных команд Dolphins, Panthers и Marlins. В следующем месяце имение будет продано с аукциона на онлайн-платформе Concierge Auctions. Уэйн Хайзенга – единственный в мире человек, основавший сразу три компании из списка Fortune 500. Кроме вышеупомянутой Waste Management, в эту тройку также входят AutoNation и Blockbuster Video.
Особняк под названием Tarpon Pointe, расположенный по адресу 1575 Ponce De Leon Drive, оценен в 27 млн долл. США и будет продан без резервирования цены в ходе аукциона, проводимого совместно с Билли Нэшем (Bill Nash) из фирмы Nash Luxury, входящей в состав The Keyes Company. Торги будут проходить с 26 по 28 марта.
«Г-н Хайзенга навсегда останется настоящей легендой бизнеса, - прокомментировал г-н Нэш. - Для меня большая честь посодействовать его семье в продаже этого потрясающего имения. Аукцион следует за успешной продажей поместья Key Biscayne по рекордной за последние четыре года цене. Я уверен, что и аукцион Tarpon Pointe увенчается не меньшим успехом и привлечет состоятельных покупателей из всех уголков земного шара».
Имение в средиземноморском стиле расположено на 1,41 акрах (0,57 га) земли и может похвалиться панорамными видами на реку и горизонт, тропическим ландшафтным дизайном, роскошным бассейном с видом на Нью-Ривер, а также трехуровневой беседкой с часовой башней и изящно изогнутой лестницей.
Интерьеры особняка с десятью спальнями и прилегающими к нему вспомогательными зданиями отличают высокие потолки, обилие искусной чугунной ковки и изысканных элементов декора, панорамные окна с видом на реку и полуостров. Новых владельцев имения ждет парадный вестибюль с роскошной хрустальной люстрой, кухня с дровяной печью для пиццы и отдельным блоком для обслуживания банкетов; оранжерея во французском стиле; хозяйская спальня с лаунж-зоной; гостевые апартаменты; лифт, тренажерный зал, мастерская, мини-театр, бильярдная, офис для персонала и сразу несколько безопасных помещений.
Сообщению о новом аукционе предшествовала успешная продажа имения Playa Vista Isle на Хилсборо-Бич. За объект удалось выручить рекордную для американских аукционов цену.
Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте ConciergeAuctions.com или по номеру +1.212.202.2940.
Контактная информация:
Кари Ниринг (Kari Neering) kari@relevanceinternational.com
Шанель Касик (Chanelle Kasik) chanelle@relevanceinternational.com
(212) 257-1500
Фото - https://mma.prnewswire.com/media/824468/Concierge_Auctions.jpg
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SOURCE Concierge Auctions
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