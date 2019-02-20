Concierge Auctions и Nash Luxury продадут с молотка флоридское имение покойного бизнесмена Уэйна Хайзенги стоимостью 27 млн долл. США

Особняк под названием Tarpon Pointe, расположенный по адресу 1575 Ponce De Leon Drive, оценен в 27 млн долл. США и будет продан без резервирования цены в ходе аукциона, проводимого совместно с Билли Нэшем (Bill Nash) из фирмы Nash Luxury, входящей в состав The Keyes Company. Торги будут проходить с 26 по 28 марта.

«Г-н Хайзенга навсегда останется настоящей легендой бизнеса, - прокомментировал г-н Нэш. - Для меня большая честь посодействовать его семье в продаже этого потрясающего имения. Аукцион следует за успешной продажей поместья Key Biscayne по рекордной за последние четыре года цене. Я уверен, что и аукцион Tarpon Pointe увенчается не меньшим успехом и привлечет состоятельных покупателей из всех уголков земного шара».

Имение в средиземноморском стиле расположено на 1,41 акрах (0,57 га) земли и может похвалиться панорамными видами на реку и горизонт, тропическим ландшафтным дизайном, роскошным бассейном с видом на Нью-Ривер, а также трехуровневой беседкой с часовой башней и изящно изогнутой лестницей.

Интерьеры особняка с десятью спальнями и прилегающими к нему вспомогательными зданиями отличают высокие потолки, обилие искусной чугунной ковки и изысканных элементов декора, панорамные окна с видом на реку и полуостров. Новых владельцев имения ждет парадный вестибюль с роскошной хрустальной люстрой, кухня с дровяной печью для пиццы и отдельным блоком для обслуживания банкетов; оранжерея во французском стиле; хозяйская спальня с лаунж-зоной; гостевые апартаменты; лифт, тренажерный зал, мастерская, мини-театр, бильярдная, офис для персонала и сразу несколько безопасных помещений.

Сообщению о новом аукционе предшествовала успешная продажа имения Playa Vista Isle на Хилсборо-Бич. За объект удалось выручить рекордную для американских аукционов цену.

Дополнительную информацию можно получить на веб-сайте ConciergeAuctions.com или по номеру +1.212.202.2940.

Контактная информация:

Кари Ниринг (Kari Neering) kari@relevanceinternational.com

Шанель Касик (Chanelle Kasik) chanelle@relevanceinternational.com

(212) 257-1500

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/824468/Concierge_Auctions.jpg

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SOURCE Concierge Auctions