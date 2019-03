Concierge Auctions und Compass streben den Verkauf ohne Vorbehalt eines 33 Hektar großen Küstenanwesens in der Region Central California im Wert von 60 Millionen an

NEW YORK, 12. März 2019 /PRNewswire/ -- Ein 3.020 Quadratmeter großes Anwesen an der kalifornischen Küste, das sich über 33 Hektar erstreckt, wird im April über Concierge Auctions verkauft werden. Der Rückzugsort in Cambria verfügt über ein Spätburgunder-Weingut, zwei -Unterhaltungs-Pavillons mit Musikbühne, einen Helikopterlandeplatz und eine Helikoptergarage, direkten Zugang zum Strand sowie Ausstellungsgaragen für 60 Fahrzeuge. Derzeit wird das Anwesen mit 60 Millionen Dollar gelistet. Es wird ohne Vorbehalt in Zusammenarbeit mit dem Luxus- und Promi-Immobilienspezialist Kofi Nartey der Nartey Group von Compass verkauft werden. Nartey hat in der Vergangenheit die Häuser des NBA-Spielers Nick Young und des NFL-Spielers Marcellus Wiley verkauft. Angebote werden vom 22. bis zum 25. April über conciergeauctions.com akzeptiert. Somit ist es Bietern möglich, von überall auf der Welt aus teilzunehmen.