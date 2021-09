Conclusion d'un partenariat stratégique pluriannuel entre Saban Music Group et l'icône internationale de la musique Don Omar

LOS ANGELES, 21 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Don Omar, le roi incontesté du reggaeton, lauréat de plusieurs prix, chanteur, auteur-compositeur, acteur et philanthrope, annonce un partenariat pluriannuel révolutionnaire avec Saban Music Group (SMG) dans le cadre de l'accord le plus transformateur de l'année dans le secteur.

« Je suis ravi d'unir mes forces à celles du Saban Music Group et d'être soutenu par le sens des affaires et l'instinct artistique de Haim et Gus », explique Don Omar, « et j'ai hâte de retrouver mes fidèles fans et mon public en faisant ce que j'aime le plus et de leur présenter les nouveautés musicales passionnantes que je prépare. »

« Don Omar est l'une des stars de la musique qui a le plus transcendé ces deux dernières décennies, il a donné le ton à l'ensemble du genre Latin Urban ; sans sa présence charismatique sur scène, ses profondes compétences en matière de composition et sa puissante voix, la musique latine serait quelque chose de totalement différent aujourd'hui, et nous sommes honorés d'unir nos forces avec lui », a déclaré le magnat du divertissement Haim Saban.

Ce partenariat réunit le phénomène et pionnier portoricain et le PDG de SMG, Gustavo López, qui ont travaillé ensemble sans relâche pour lancer la carrière de Don Omar. « Don sera toujours de la famille pour moi », déclare avec enthousiasme López. « Lorsque l'occasion de retravailler ensemble s'est présentée, j'ai eu l'impression que pas un seul jour ne s'était écoulé. Et pourtant, il produit à présent la meilleure musique de sa carrière. »

L'accord prévoit que SMG supporte tous les coûts d'enregistrement et de marketing, comme l'entreprise le fait pour tous ses artistes.

www.sabanmusic.com

À PROPOS DE SMG :

Saban Music Group (SMG) est une société mondiale de divertissement musical fondée en 2019 par Haim Saban, pionnier et leader mondial de l'industrie du divertissement et président-directeur général de Saban Capital Group. Depuis son lancement, SMG est dirigé par Gustavo López, vétéran de la musique, qui a construit sa carrière en signant des artistes de premier plan et en développant du contenu pour le public mondial de la musique. SMG s'engage dans la mondialisation de la musique en identifiant, signant et développant des artistes ayant un attrait international. L'entreprise de divertissement musical s'engage à fournir des ressources à ses artistes grâce à un modèle 360 qui englobe la musique enregistrée, l'édition, les tournées, les partenariats avec des marques, le merchandising, etc. SMG a des bureaux à New York et à Los Angeles.

SOURCE Saban Music Group LLC