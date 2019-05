Concluye con éxito el evento promocional "2019 Haikou - More Than a Coastal City"

El Dr. Michael Borchmann y el Sr. Jürgen Kremer compartieron sus ideas para promocionar la cooperación Haikou-Fráncfort. Comparten la creencia de que el esfuerzo de la delegación de Haikou servirá de puente para aumentar la cooperación en los sectores de cultura, turismo, convenciones y exposiciones entre las dos ciudades.

Bajo el lema "More Than A Costal City - Haikou, China" (Más que una ciudad costera - Haikou, China), la Sra. Isabella Hou presentó una imagen completa del encanto único y de los ricos recursos turísticos de Haikou, lo que suscitó grandes expectativas entre los asistentes. También dio una cordial bienvenida a todos a la feria World Tourism Exchange (WTE) de 2019, que se celebrará del 20 al 25 de octubre en Haikou

Se alcanzaron una serie de consensos sobre compartir recursos y colaborar en beneficio mutuo tras varios intercambios exhaustivos en materia de cooperación aérea, turística, cultural y expositiva. La delegación de Haikou estableció una cooperación a largo plazo con China Tours y la Asociación de comunicación empresarial sino-alemana y firmó los memorandos de entendimiento con ellos.

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/891847/2019_Haikou_Coastal_City_Promotion.jpg

SOURCE The Bureau of Tourism, Culture, Radio, Television and Sports of Haikou