Concluye la primera Cumbre de Multinacionales de Qingdao

QINGDAO, China, 25 de octubre de 2019 /PRNewswire/ -- La cumbre de dos días de Qingdao para líderes de corporaciones multinacionales concluyó el 20 de octubre. La cumbre proporciona una nueva plataforma para el diálogo e intercambios con empresas multinacionales, abriendo una nueva etapa para los intercambios y la cooperación entre las empresas multinacionales, según palabras de un representante del gobierno provincial de Shandong en una conferencia de prensa por la tarde.

De acuerdo con el Consejo Chino para la Promoción del Comercio Internacional (CCPIT, por sus siglas en inglés) del Subconsejo de Shandong, la Cumbre de Multinacionales de Qingdao que tuvo lugar durante la Feria de Qingdao 2019 "Nuevos motores de crecimiento" contó con la aprobación del Consejo de Estado y estuvo copatrocinada por el Ministerio de Comercio y la provincia de Shandong. Se trata del primer encuentro de alto nivel del mundo organizado para corporaciones multinacionales. La cumbre se centra en la promoción de la Zona Piloto de Libre Comercio de China (Shandong) y ha organizado 7 giras industriales y 7 giras urbanas para los nuevos motores del crecimiento en los 10 sectores principales. Entre las 261 multinacionales participantes, figuraban empresas de Alemania, los Estados Unidos, Francia y otros países. En la cumbre pudieron exponer tecnologías y productos avanzados, incluidos vehículos autónomos, hogares inteligentes, robots, vehículos propulsados por las nuevas energías, aplicaciones de realidad virtual (RV), realidad aumentada (RA) y para 5G. A las 12:00 de la mañana del día 20, se registraron un total de casi 38.000 visitantes de empresas de más de 20 países y regiones que asistieron a la exposición.

El Lanzamiento de los proyectos clave para los nuevos motores de crecimiento para la provincia de Shandong y la Búsqueda de socios internacionales también fueron otros eventos que procuraban la promoción de 120 proyectos clave que presentan los nuevos motores de crecimiento de la provincia de Shandong, y se celebraron más de 600 reuniones bilaterales para la búsqueda de socios entre más de 400 instituciones de inversión y financiación con empresas de más de 10 países.

