Concours 2020 d'animation graphique pour la paix : appel à candidatures

Choisissez un thème lié à la paix dans la liste suivante et créez une vidéo originale d'animation graphique. Ce concours est organisé par la Fondation du prix Sunhak pour la paix. Les thèmes suivants sont des thèmes d'éditions précédentes du prix Sunhak pour la paix. Consultez le site web du prix Sunhak pour la paix (www.sunhakpeaceprize.org) pour plus d'informations sur les thèmes et les lauréats. Cela peut être une excellente ressource pour commencer vos recherches. Les participants doivent accepter les conditions générales consultables sur le lien des détails du concours.

Thèmes de la paix

1. Le développement de l'Afrique

2. Le changement climatique

3. Les mutilations génitales féminines (MGF)

4. La sécurité alimentaire

5. L'harmonie religieuse

6. Les soins médicaux

7. L'éducation des réfugiés

Il n'y a aucune restriction quant à la longueur de la vidéo d'animation graphique. Votre travail doit être original. Les créateurs sont invités à utiliser un son et une musique de fond ainsi qu'une voix off. Toutes les sources audio doivent être originales ou les créateurs doivent avoir le droit de les utiliser dans leurs œuvres. Le format de fichier doit être téléchargeable sur YouTube. Vous pouvez participer à titre individuel ou en équipe. Un seul dépôt de projet est autorisé par personne, à titre individuel ou en équipe. Envoyez votre travail, le formulaire de présentation et le formulaire de conditions générales signé à [email protected].

Récompenses

Grand prix : prix de 5 000 dollars pour un projet

Demi-finaliste : prix de 1 000 dollars pour trois projets

Finaliste : prix de 300 dollars pour 20 projets

Mention honorable : cartes cadeaux de 25 dollars pour 30 projets

Lien vers les détails du concours

http://sunhakpeaceprize.org/

Le prix Sunhak pour la paix est un prix biennal décerné aux personnes et aux organisations qui ont contribué de manière significative à la paix et à un monde meilleur pour les générations futures.

