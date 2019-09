Concours d'anniversaire de Hahn Air : un vol vers n'importe quelle destination à remporter par l'agent le plus chanceux

Ce concours fait partie des nombreuses actions organisées cette année pour fêter le 20e anniversaire de Hahn Air en tant que fournisseur de solutions d'émissions de billets aux agents de voyage du monde entier. « Depuis que nous avons lancé notre activité d'émission de billets il y a deux décennies, notre réseau s'est développé pour atteindre plus de 100.000 agences de voyages sur 190 marchés », explique Kimberley Long, Vice President Sales and Agency Distribution. « Avec notre concours d'anniversaire, nous souhaitons remercier les agents de voyage du monde entier pour leur fidélité et leur confiance. »

Pour participer au tirage au sort, les agents de voyage doivent compléter un jeu amusant « Objet caché» sur le site Web de Hahn Air. L'objectif du jeu est de trouver la mascotte de Hahn Air, Martin, l'agent de voyage astucieux, et de compter le nombre de fois où il peut être repéré sur une image bigarrée représentant des scènes de la vie d'un aéroport débordant d'activité. L'heureux gagnant recevra le gros lot à hauteur de 5.000 € sous la forme d'un compte UATP HR e-Payment crédité au préalable. Cette somme peut être utilisée sur un vol émis sur un billet HR-169 vers n'importe quelle destination dans le monde. Le prix offre par ailleurs une grande flexibilité: l'agent de voyage gagnant peut utiliser ce compte UATP HR e-Payment pour payer un nombre quelconque de vols et pour autant de passagers à concurrence de 5.000€. Les conditions générales sont spécifiées sur le site de Hahn Air.

Les agents de voyage peuvent accéder au concours en se connectant à leur compte Hahn Air sur www.hahnair.com/games. Les agents sans compte existant peuvent également participer en s'inscrivant d'abord. Le gagnant sera dévoilé le 26 septembre 2019 sur le site de Hahn Air.

Veuillez consulter www.hahnair.com pour obtenir davantage d'informations sur Hahn Air.

À propos de Hahn Air

Hahn Air est une compagnie aérienne allemande opérant des vols réguliers et d'affaires à la demande. Depuis 1999, elle propose des services de distribution indirecte à d'autres compagnies aériennes et fournit ainsi des solutions de billetterie à 100.000 agences de voyage sur 190 marchés. Forte de 20 ans d'expérience, l'entreprise s'est imposée comme le leader du marché. Le réseau de partenaires de Hahn Air regroupe aujourd'hui plus de 350 compagnies aériennes partenaires.

Hahn Air propose ses services de distribution exclusivement aux entreprises de transport et ses solutions de billetterie uniquement aux agents de voyage. Mais les voyageurs aussi sont gagnants car ils ont la possibilité de choisir parmi un choix plus large de transporteurs, de liaisons et de destinations. Chaque année, des millions de passagers voyagent entre 4.000 villes grâce aux billets HR-169 de Hahn Air. Il s'agit de la première et seule compagnie aérienne au monde à offrir un remboursement gratuit et complet en cas d'insolvabilité du transporteur exploitant. Hahn Air est membre de l'International Air Transport Association (IATA) et, en tant qu'un intervenant mondialement reconnu, joue un rôle de premier plan dans l'industrie du transport aérien.

Hahn Air appartient à 100 % à Hahn Air Group, société internationale basée à Dreieich, près de Francfort, en Allemagne. La flotte de Hahn Air Lines opère au départ des aéroports de Düsseldorf et de Francfort Egelsbach. Le groupe, qui dispose de bureaux aux quatre coins du monde, notamment à Minneapolis, Montevideo, Casablanca, New Delhi, Manille et Johannesburg, réalise un volume d'affaires mondial annuel d'environ 1 milliard USD pour ses clients.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/985634/Birthday_Competition_Hidden_Object.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/985636/Travel_Agent_Martin.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/985635/Hahn_Air_Logo.jpg

Contact

Andrea Müller

Corporate Communications Manager

Hahn Air Lines GmbH

Tel: +49-6103-7331-421

E-Mail: a.mueller@hahnair.com



Ashvin Rajendram Sivajothi

Corporate Communications Manager

Hahn Air Lines GmbH

Tel.: +49-6103-7331-430

E-Mail: a.sivajothi@hahnair.com

