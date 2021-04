Condicionadores de ar inovadores e favoráveis ao clima: foram anunciados as vencedoras do prêmio Global Cooling

Parabenizando as vencedoras da competição, Sir Richard Branson, fundador do Virgin Group, disse: "Uma oportunidade de transformação do mercado para o setor de refrigeração agora é uma realidade. À medida que essa incrível conquista começa a ser reconhecida e aplaudida, é hora de as autoridades reguladoras se concentrarem nas políticas e padrões que nos ajudarão a trazer essas tecnologias para o mercado."

As oito equipes finalistas foram lideradas por alguns dos maiores fabricantes de condicionadores de ar (AC) do mundo e startups promissoras da Índia, China, Japão, Estados Unidos e Reino Unido.

O CEO da RMI, Jules Kortenhorst, ressaltou como a colaboração entre governos, indústria e organizações da sociedade civil resultou no sucesso da iniciativa. "Nesta década decisiva, que esta seja uma nova era de colaboração para impulsionar as inovações e a descoberta de soluções viáveis nos outros setores que ainda precisam adotar tecnologias eficientes, limpas e de baixo carbono."

Os finalistas do prêmio, que coletivamente produzem mais de 20% dos ACs residenciais do mundo, estão determinados a trazê-los ao mercado nos próximos anos. A Gree Electric Appliances, Inc. de Zhuhai, vencedora do prêmio, e a Qingdao Haier Air Conditioner Gen Corp. Ltd., parceira da finalista Transaera Inc., anunciaram sua intenção de participar da COP26 "Race to Zero Breakthrough" para o setor de refrigeração.

As vencedoras dividirão o valor do prêmio de US$ 1 milhão igualmente.

