Condor doa mais de 2.500 Mops para o Bazar da Gerando Falcões

O Bazar Gerando Falcões promove a economia circular e tem como propósito dar acesso à população de baixa renda a bens de consumo com até 80% de desconto. Além disso, capacita profissionalmente adolescentes da comunidade, por meio do programa Bazar-Escola, com funções dentro do bazar.

Para a Condor, fazer parte deste projeto é muito mais do que dar acesso à população a produtos de qualidade. "A Condor tem como um de seus pilares de gestão o investimento contínuo em ações de responsabilidade social. E agora se une à Gerando Falcões na importante missão de transformar as comunidades, contribuindo para a capacitação desses jovens e para o desenvolvimento da economia local", afirma Alexandre Wiggers, presidente da Condor.

Líder na fabricação de acessórios de limpeza e com vasta gama de produtos em seu portfólio, a Condor selecionou os modelos de Mop Spray e Mop 360 Spin para essa ação. Trata-se de uma tecnologia prática e eficiente, que ajudará a população atendida pela Gerando Falcões no cuidado com o lar.

A entidade ressalta que a soma de esforços com empresas parceiras como a Condor é que faz com que a ONG ajude a transformar a vida de diversas famílias por meio da capacitação de jovens residentes em favelas e do acesso a produtos de qualidade a preços populares.

"O Bazar é um negócio de impacto social com base na economia circular com produtos até 80% mais baratos do que no mercado tradicional, facilitando o acesso a bens de consumo para a população de baixa renda e oferecendo capacitação aos jovens atendidos em nossos programas de qualificação profissional. Todo resultado líquido das vendas é revertido para os projetos sociais da Gerando Falcões no combate à pobreza das favelas.", destaca Mayara Lyra, Diretora de Negócios Sociais da Gerando Falcões.

