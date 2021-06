Condor e Wanderley Nunes iniciam collab inédita

O projeto contempla de abril a novembro uma grade de conteúdos estrelados pelo próprio Wanderley com diferentes formatos, desde o mais simples, como pílulas de dicas de como cuidar dos cabelos, até os mais complexos como workshops e Lives com temas relevantes e atuais aos profissionais da área. Todos os conteúdos têm uso exclusivo dos produtos Condor nas categorias de atuação Escovas e Pentes Profissionais.

Os conteúdos são exibidos nas redes sociais da @condorbeleza e do próprio @wanderleynunes. Além disso, há uma página exclusiva no blog da Condor para deixar disponível para consulta todos os conteúdos, como visagismo, tipos e diferenças das escovas e pentes, coques, tranças, rabo de cavalo liso e técnicas de escovação e modelagem.

O objetivo da Condor com esta parceria é aproximar-se ainda mais dos profissionais de Beleza e das consumidoras de casa e, também, entregar conteúdo de qualidade a todos os seus clientes. Segundo Tatiana Honorato, gerente de Marketing da Condor, o fato de Wanderley Nunes estar sempre envolvido com questões sociais e com o empreendedorismo no país foram um dos principais fatores que levaram a Condor a propor esse collab, já que também são preocupações constantes da empresa.

"Não é uma simples parceria, é uma ação colaborativa para que os conteúdos alcancem os mais diversos públicos, desde a pessoa que quer aprender algo diferente durante o período de pandemia, até os profissionais que queiram se aperfeiçoar ou mesmo iniciar-se na carreira, em busca de uma nova fonte de renda", explica Tatiana.

Nesse sentido, o bom humor e o profissionalismo de Wanderley tornam o conteúdo instrutivo e envolvente. "A Condor me convidou para fazer uma série de dicas incríveis e práticas de como cuidar do cabelo em casa e conquistar aquele resultado profissional maravilhoso. Mas também compartilharei técnicas específicas para os profissionais da Beleza, como eu, que já atuam ou querem começar em uma nova profissão. Estou muito feliz em fazer essa parceria com a Condor, que é uma brasileira, quase centenária, que oferece produtos de extrema qualidade para uso profissional", ressalta Wanderley Nunes.

Sobre a Condor

Beleza, Limpeza, Higiene Bucal, Pintura Artística e Imobiliária são os segmentos de negócios da Condor, empresa genuinamente brasileira e com a maior fábrica de escovas da América Latina. A empresa fundada pelo imigrante alemão Augusto Emílio Klimmek, em 1929, na cidade de São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, está presente em mais de 100 mil pontos de vendas do Brasil e exporta para mais de 30 países. Lidera o mercado de escovas dentais infantis, escovas para limpeza, escovas e pentes para cabelos e pincéis artísticos, seguindo firme no posicionamento de ser a maior referência brasileira no setor de utensílios e acessórios para cuidados pessoais e com o lar. Nesses 92 anos de história, a Condor se tornou uma das marcas mais presentes nos lares brasileiros, e suas duas unidades fabris, que somam 53 mil metros quadrados de área construída, estão instaladas na cidade de São Bento do Sul-SC. Seus 1.300 colaboradores se revezam em turnos na produção de mais de 1500 produtos.

Site: http://www.condor.ind.br/ / SAC: 0800 47 6666.

Sobre Wanderley Nunes

O paranaense Wanderley Nunes é referência internacional no segmento de Moda e Beleza. Com mais de 35 anos de carreira, ele se divide entre as cinco unidades do Studio W, como cabeleireiro e diretor técnico, distribuídas em São Paulo, Campinas e Ribeirão Preto. Wanderley participa ativamente de eventos, ações sociais e palestras em todo o Brasil, e seu talento e profissionalismo são amplamente reconhecidos internacionalmente. Também já foi indicado por Gisele Bündchen, em entrevista à Rolling Stone, como o melhor cabeleireiro do Brasil. Em janeiro de 2009, recebeu o prêmio World's Top Ten Hairdressers na Alemanha, sendo considerado um dos 10 melhores profissionais de beleza do mundo, além de ser o primeiro brasileiro certificado pela Alexandre de Paris como Cabeleireiro Internacional de Damas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538090/Wanderley_Nunes_e_Condor_collab.jpg

FONTE Condor

Related Links

http://www.condor.ind.br/



SOURCE Condor