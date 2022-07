CONDUIRE EN EUROPE : le camion FOTON iBlue EV a obtenu le certificat européen WVTA

PÉKIN, 30 juillet 2022 /PRNewswire/ -- Le 26 juillet, le camion FOTON iBlue EV s'est vu accorder un certificat d'homologation de type véhicule complet européen (WVTA) par l'organisme allemand TÜV Rheinland, un organisme tiers indépendant leader en matière de tests, d'inspection et de certification, également l'un des services techniques désignés pour le WVTA.

Cela signifie que le camion FOTON iBlue EV répond entièrement aux normes élevées de la réglementation européenne, et qu'il pourrait donc être exporté vers les pays et régions de l'UE et hors de l'UE qui exigent la certification WVTA. Il s'agit également du premier certificat d'homologation de véhicule électrique de l'UE pour les camions de FOTON.

Le certificat européen WVTA, en tant que « carte d'accès » pour les produits automobiles à l'entrée du marché européen, est accepté dans toute l'UE sans qu'il soit nécessaire de procéder à d'autres tests jusqu'à ce qu'une directive soit mise à jour ou que votre conception change.

Le camion FOTON iBlue a passé plus de 30 tests pour l'obtention du certificat WVTA, tels que la CEM, les spécifications de sécurité électrique, les NVH, l'alerte de franchissement de ligne et le freinage d'urgence avancé.

Il utilise la batterie d'alimentation à haute capacité et haute densité énergétique de CATL, qui est la plus grande entreprise de batteries au monde, et le PMSM (Permanent Magnet Synchronous Motor). Il est capable de répondre pleinement aux exigences techniques pour l'accélération de départ de 0-30 km/h, l'accélération de dépassement de 30-50 km/h et le démarrage en côte. Il dispose d'une stratégie avancée de récupération de l'énergie de freinage et d'un mode de conduite ÉCO pour s'adapter aux différentes conditions de conduite et fournir une efficacité supérieure et une autonomie prolongée de 10 %. Le véhicule complet est soumis à un test rigoureux sur la batterie, le moteur et le système de contrôle électronique et à plus de 800 inspections statiques. Le taux d'affaiblissement de l'autonomie est inférieur ou égal à 35 % à basse température et sa forte adaptabilité à l'environnement améliore également l'efficacité opérationnelle du véhicule. Et avec 100 000 km de tests d'endurance effectués, la sécurité du véhicule complet est également garantie.

En plus des E-trucks, les bus 100 % électriques de FOTON ont également été certifiés par la WVTA et mis en service en Nouvelle-Zélande en avril de cette année. Alors que le monde entre dans un développement à faible émission de carbone, FOTON a également lancé des produits fonctionnant entièrement à l'électricité et à l'hydrogène, qui ont été déployés dans les systèmes de bus nationaux, les flottes de bus scolaires et les flottes de navettes d'aéroport du monde entier. Le succès de la certification WVTA pour le camion FOTON iBlue EV signifie que FOTON a accès au marché européen le plus exigeant.

