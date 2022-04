Conectados. Apoyados. Seguros. La Semana de la Seguridad en la Construcción comienza el 2 de mayo

Evento anual de la industria celebrado en zonas de construcción de los Estados Unidos y Canadá

LIBERTYVILLE, Illinois, 27 de abril de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Semana de la Seguridad en la Construcción, un evento anual de concientización y educación en todo el país que originalmente se celebró en 2014, da inicio el 2 de mayo en diferentes zonas de construcción de los Estados Unidos y Canadá.

Conforme se vayan reduciendo las restricciones por la pandemia, la Semana de la Seguridad irá organizando más eventos presenciales, incluidas celebraciones cerca del Aeropuerto O'Hare en Chicago y el Centene Stadium en St. Louis. Los miembros de los medios de comunicación que deseen cubrir estos eventos pueden obtener detalles enviando un correo electrónico a [email protected].

El tema de este año es "Conectados. Apoyados. Seguros"­­­­. Esto refleja la conexión duradera que los trabajadores y líderes tienen entre sí en todo el sector. Estar conectados genera fortaleza porque significa que los trabajadores individuales no están solos en el desarrollo de una industria más sólida y segura ni en la creación de un entorno seguro y de apoyo para todos.

El evento también se centra en los problemas de salud mental de los trabajadores. Problemas como el abuso de sustancias o la depresión pueden provocar que incluso el mejor trabajador ponga en riesgo a los demás. Y cosas menos evidentes como el estrés prolongado, la ansiedad, las preocupaciones económicas o la tensión con un miembro de la familia pueden provocar que los trabajadores pierdan el enfoque. Si nos conectamos y nos apoyamos mutuamente, podemos vencer estos desafíos juntos.

Como novedad para este año, la Semana de la Seguridad en la Construcción anima a todos los contratistas y trabajadores a empezar a usar cascos de seguridad con una correa de barbilla integrada y protección lateral, como los producidos por Kask y otros fabricantes. Este simple cambio puede reducir considerablemente la frecuencia y gravedad de las lesiones cerebrales traumáticas (LCT).

Los líderes de la Semana de la Seguridad en la Construcción invitan a todas las compañías constructoras a participar en esta importante iniciativa de la industria. Las firmas pueden visitar ConstructionSafetyWeek.com para obtener recursos de planificación gratuitos, entre los que se incluyen los siguientes:

Material promocional de la Semana de la Seguridad, incluidos avisos para zonas de trabajo, plantillas de PowerPoint, un manual de planificación y mucho más.

Temas, videos y charlas informativas para cada día.

Herramientas para ayudar a promover la Semana de la Seguridad tanto interna como externamente.

Novedad para este año: una Guía de campo sobre bienestar mental para imprimir y distribuir en los lugares de trabajo durante la Semana de la Seguridad a sus equipos y subcontratistas. Incluye información sobre bienestar mental y dónde acudir para obtener ayuda o apoyo.

Actividades para que los trabajadores y sus familias realicen en casa.

Materiales traducidos a español y francés.

Se invita a los trabajadores de la industria, las familias y las compañías a compartir una foto que represente cómo se mantienen conectados, apoyados y seguros cada día, y a enviar su breve historia para tener la oportunidad de ganar un premio de $1,000. Los detalles están disponibles en el sitio web de la Semana de la Seguridad.

"Estoy orgulloso del trabajo que hemos realizado como industria para fomentar la seguridad a través de este evento", expresó Ken Aldridge, presidente del Comité de la Semana de la Seguridad 2022. "Estoy ansioso por ver cómo las firmas de todo el sector celebran esta semana".

Acerca de la Semana de la Seguridad

La Semana de la Seguridad en la Construcción es un evento anual diseñado para generar conciencia sobre el compromiso continuo de la industria con la creación de una cultura de seguridad mediante el intercambio de mejores prácticas, herramientas y recursos en las zonas de trabajo y oficinas de los Estados Unidos y Canadá. La Semana de la Seguridad fue fundada por miembros de The Construction Industry Safety Initiative (CISI) y del Incident & Injury Free Executive Forum (IIF), y ahora incluye a 70 de los principales contratistas de la industria, los cuales representan a miles de trabajadores. Los patrocinadores, socios y promotores de la Semana de la Seguridad brindan apoyo adicional. Para obtener una lista completa y más información, visite www.constructionsafetyweek.com

FUENTE Construction Safety Week

